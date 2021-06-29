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Bilimsel araştırma: Çocuklara fiziksel ceza, davranışlarını iyileştirmiyor

29.06.2021 05:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Times gazetesinde yayımlanan ve son 20 yılda bu alanda yapılan araştırmaların incelendiği bir çalışmada, çocuklara tokat, şaplak atmanın davranışlarını iyileştirmediği ve zararlı olduğu sonucuna varıldı.

Bilimsel araştırma: Çocuklara fiziksel ceza, davranışlarını iyileştirmiyor

Son 20 yılda bu alanda yapılan araştırmaların incelendiği bir çalışmada, çocuklara tokat, şaplak atmanın davranışlarını iyileştirmediği ve zararlı olduğu sonucuna varıldı.

Times gazetesinde yayımlanan çalışmada, fiziksel cezaya maruz bırakılan çocukların artan davranış sorunları sergilediği ve büyük ihtimalle bu artışa dayağın neden olduğu kaydedildi. Çocuğun cinsiyeti, etnik kökeni ya da ailenin genel ebeveynlik tarzından bağımsız olarak bu durumun geçerli olduğu vurgulandı.

Araştırmalarda, fiziksel olarak cezalandırılan çocukların ilgilerinde, bilişsel yetilerinde, başkalarıyla ilişkilerinde, strese reaksiyonlarında, sosyal davranışlar ya da sosyal yeterliliklerinde herhangi bir gelişme görülmedi.

Çalışmanın baş yazarı University College London (UCL) Epidemiyoloji ve Kamu Sağlığı bölümünden Dr. Anja Heilmann "Fiziksel cezalandırma etkisiz ve zararlı, çocuklara ya da ailelerine herhangi bir yararı yok. Sunduğumuz kanıtlar da bunu net şekilde gösteriyor" dedi.

'Fiziksel ceza ve davranış bozuklukları bağlantılı'

UCL'deki araştırmacıların öncülüğünde yapılan ve Lancet Tıp dergisinde yapılan çalışmada, zaman içinde çocukları izleyen 69 çalışma incelendi. İncelemede fiziksel cezalandırma ve aralarında çocukların davranışları, ilgileri ve ilişkileri arasındaki bağ gözlemlendi.

Heilmann "Fiziksel cezalandırma ile saldırganlık ve anti sosyallik gibi davranış sorunları arasında mutlak bir bağlantı gördük. Fiziksel cezalandırma tutarlı bir şekilde bu tip davranışsal sorunları artırıyor. Daha da kaygı verici olanı, fiziksel cezalandırmaya maruz kalan çocukların daha ağır seviyelerde şiddete maruz kalma riskinin artması" dedi.

Heilmann ayrıca, fiziksel cezalandırmanın çocuk haklarını ihlal ettiğini ve ülkelerin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İncelemede yer alan bilim insanlarından Teksas Üniversitesi'nden Prof. Elizabeth Gershoff da "Araştırmamız fiziksel cezalandırmanın çocukların davranışlarını geliştirmek bir yana daha da kötüleştirdiğine yönelik net ve çok güçlü kanıtlar tespit etti" dedi.

Çalışmalarda çocuklara tokat atmak, kalçaya şaplak atmak gibi cezalandırmalar ele alındı. Çocuklara bir objeyle vurmak, yüze ya da başa vurmak ya da ağızlarını sabunla yıkamak gibi daha ağır fiziksel cezalandırma yöntemleri kapsam dışı bırakıldı.

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