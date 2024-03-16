Bilinçaltı testi: Hangi resim daha kötü hissettirdi? Gerçek hislerini söylüyor

Zihinsel ve duygusal reaksiyonlarımızı anlamak, duygusal zekamızı geliştirmek ve içsel dengeyi sağlamak için önemlidir. "Hangi resim daha kötü hissettirdi? adlı bu bilinçaltı testi, seçtiğiniz görselin altında yatan gerçek hislerinizi ve iç dünyanızı yansıtıyor. Bilinçaltı testi ve cevaplarına aşağından ulaşabilirsiniz.

1. RESİM

Yok olmak, kaybolmak ve insanlar tarafından tanınmamak.

2. RESİM

Sevdiklerinin gitmesi, anlaşılmamak ve insanlar tarafından yargılanmak.

3. RESİM

Haklarını savunamamak, yanlış anlaşılmak ve özgürlüğünün elinden alınması.

4. RESİM

Kalabalık içerisinde sıkışmış hissetmek, yalnız kalmak ve aile baskısı.







