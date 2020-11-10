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Bilirkişi, şırınga çikolatadan ölen 7 yaşındaki Mert Yağız’ı asli kusurlu buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın (7) boğazına şırınga şeklindeki çikolata kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada iki sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın (7) boğazına şırınga şeklindeki çikolata kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada iki sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporunda Köksal’ın kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığının ifade edildiği kaydedildi.
Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019’da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çocuğun ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda aralarında okul müdürü, kantinci ve doktorun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Başsavcılık, olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, tali kusurlu oldukları belirtilen kantin işletmecisi N.Y. ile ürünü dağıtan firmanın sahibi Y.T.’nin "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6’şar yıla kadar hapisleri istendi. İddianamenin Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine iki sanık hakkında dava açıldı.

"Kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu anlaşıldı"
İddianamede şu ifadelere yer verildi:
"Maktulün cesedi üzerinde klasik otopsi işlemi yapılmış olup kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla dosya ekleriyle birlikte Adli Tıp Kurumu 1. Adli İhtisas Kurumuna gönderilerek buradan alınan 21 Eylül 2020 tarihli kararda maktulün ölüm sebebinin solunum yollarına yabancı cisimle tıkanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunu oy birliğiyle karar verdiği anlaşılmıştır. Dosyada mevcut 15 Ekim 2020 tarihli Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporuna göre maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir."
Öte yandan, soruşturma kapsamında ifadeleri alınan okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve Köksal’ın götürüldüğü sağlık merkezindeki doktor hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"Kamu vicdanını derinden yaralayacağı tartışma götürmezdir"
Köksal ailesinin avukatı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, iddianameye ilişkin yaptığı açıklamada, "İddianame, hukuka aykırı biçimde çocuğun asli kusurlu sayıldığı bir rapora dayanılarak hazırlanmıştır. Bu durumun kamu vicdanını derinden yaralayacağı tartışma götürmezdir. Bir çocuktan yetişkin düzeyde birinin göstermesi gereken özen ve dikkati beklemenin mümkün olmadığı nasıl göz ardı edilmiş akıl alır gibi değil. Gerekli itirazları yapacağımızı ve konunun tüm çocuklar adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.

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