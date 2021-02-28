HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilişim suçlarından hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

Bilişim suçlarından hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

28.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bilişim suçlarından hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

Antalya’da bilişim suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan 4 kişinin yakalanması için dört farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Antalya’da bilişim suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan 4 kişinin yakalanması için dört farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçlarından 5 yıl hapis cezası ile aranan E.S., 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.C.A., 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan N.C.B., 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan O.D. yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?
Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?

En Çok Okunan Haberler

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Bursa'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkutan yangın! Duman gökyüzünü kapladı

Bıçaklanan gence ilk müdahaleyi sığındığı oto lastikçi yaptı

Kanlar içinde dükkana sığındı

Silivri'de dehşet: Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Dehşet evi! Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Türkiye'de etkili olan çöl tozu virüs taşır mı? Prof. Dr. Toros açıkladı

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Bu mahallenin bir benzeri daha yok! Düğmeli binalar koruma altında

Bu binayı gören tekrar tekrar bakıyor! Üzerindeki ahşaplar...

Kısıtlamaya uymadı, ceza yazılınca polisin üzerine yürüyerek bağırdı

Bakın neden dışarı çıkmış! 'Başka yerden almıyorum'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.