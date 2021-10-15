HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bill Clinton: Eski ABD Başkanı hastaneye kaldırıldı

Bill Clinton: Eski ABD Başkanı hastaneye kaldırıldı

15.10.2021 05:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bill Clinton'ın Salı günü California'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, eski başkanın Irvine Tıp Merkezi'nde, "koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon" nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

Bill Clinton: Eski ABD Başkanı hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Salı günü California'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, eski başkanın Irvine Tıp Merkezi'nde, "koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon" nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

Angel Ureña, Clinton'ın iyileştiğini, moralinin de iyi olduğunu kaydetti.

Hastane yetkilileri de Clinton'ın tedaviye olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Tedavisi yoğun bakımda süren Clinton'a damardan antibiyotik veriliyor.

Clinton'ın yakında taburcu edilmesi bekleniyor.

'Kan enfeksiyonu' şüphesi

ABD basınında, 75 yaşındaki Clinton'ın kan enfeksiyonu şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı yönünde haberler yayımlandı.

Bill Clinton, 2004 yılında kalp ameliyatı olmuştu.

Kasım 1992'de George Bush'u yenerek ABD'nin 42. Başkanı seçilen Clinton, 1996'da Bob Dole karşısında seçimleri kazanmış ve 20 Ocak 2001'e kadar görev yapmıştı.

Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton ise 2001'de New York Senatörü seçilmiş, 2009'da ABD Dışişleri Bakanı olmuş, 2016'da ise başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yenilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulunduCelaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulundu
Çevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyorÇevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyor
Fransa'dan İngiltere'ye 'balıkçı' tehdidiFransa'dan İngiltere'ye 'balıkçı' tehdidi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Her yeri kapladı! Görenler telefonuna sarıldı

Her yeri kapladı! Görenler telefonuna sarıldı

Öğretmen açığa alınmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Öğretmen açığa alınmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri 16 milyon sterline satıldı

Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri 16 milyon sterline satıldı

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.