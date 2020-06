Michelle Obama ve Hillary Clinton'ın filmleri genç kadınlara nasıl ‘ilham verebilir'?

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama'nın hayatını anlatan "Becoming" (Benim Hikâyem) adlı belgesel birkaç hafta önce Neflix'de yayımlanmaya başlandı ve sitede halen en çok izlenen 10 filmden biri. Sıradaysa bir başka eski First Lady Hillary Clinton'ın hayatını anlatan ''Hillary'' adlı belgesel var.

4 saat süren Hillary; Hillary Clinton'ın belgesel yapımcısı Nanette Burstein'a verdiği röportajlardan oluşuyor. Filmde Clinton'ın yaşamı tüm yönleriyle anlatılıyor. 1960'lardaki aktivistliğinden eski ABD başkanı Bill Clinton'la evliliğine, Monica Lewinsky skandalından Hillary Clinton'ın 2016'da aday olduğu ancak ABD Başkanı seçilemediği yarışın tüm ayrıntılarına kadar çok sayıda konu işleniyor.

Hillary Clinton'ın bir teorisi var:

"Kendisinin seçimi kaybetmesi yeni nesil kadın liderleri harekete geçirdi."

Clinton, 2018 Kongre seçimlerinde daha fazla kadının sandık başına gittiğini söylüyor, rekor sayıda (103) kadının Temsilciler Meclisi'ne seçildiğini hatırlatıyor. Alexandria Ocasio-Cortez gibi aktivistlerin de Temsilciler Meclisi'ne girdiklerine ya da yeniden seçildiklerine dikkat çekiyor.