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  4. Bill Clinton'ın burnunu sıkmıştı! Depremin simge ismi üniversite hayali kuruyor

Bill Clinton'ın burnunu sıkmıştı! Depremin simge ismi üniversite hayali kuruyor

17.08.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bill Clinton'ın burnunu sıkan 'Erkan bebek' olarak tanınan Erkan Işık, depremin simgesi olmuştu. Marmara Depremi'nin ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki çadır kenti ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Erkan bebeği kucağını alıp sevmişti. Bu esnada Clinton'un burnunu sıkan Erkan Işık, dünyanın gündemine oturmuştu. Aradan geçen 22 yılın ardından üniversite okumak için sınava giren Işık, şimdilerde YKS tercihi yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye, "Erkan bebeği" gazetelerin neredeyse tüm sayfalarını, televizyonların tüm yayın akışını deprem faciasına ayırdığı o dönemde, birinci sayfalarda yayımlanan fotoğrafıyla tanıdı.

"Erkan bebeğin", o günlerde İzmit'teki çadır kente yaptığı ziyarette kendisini kucağına alarak seven dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın burnunu sıkması, uzun süre hafızalarda yerini aldı.

Fotoğrafın gazetelerde yayımlanmasıyla o günlerde adı duyulan "Erkan bebek", şimdi 22 yaşında. Dönemin tanıkları tarafından hala tanınan, adı söylendiğinde herkesin hatırladığı Erkan Işık, çiğ köfte salonu işleten ailesine destek olurken, bir yandan da üniversiteye hazırlandı.

Yaklaşık 6 ay önce vatani görevini de tamamlayan Işık, insan kaynakları yönetimi veya radyo ve televizyon programcılığı bölümü okumak için şimdilerde YKS tercihlerini yapmaya hazırlanıyor.

"HEDEFİM 4 YILLIK ÜNİVERSİTE OKUMAK"

Erkan Işık, AA muhabirine, 22 yıl önce Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını, o günlerin herkes gibi kendisi için de kötü anı olduğunu söyledi.

Işık, depremde çadır kenti ziyaret eden Clinton'un kucağına alarak sevdiği sırada burnunu sıkmasıyla tanındığını ifade etti.

Askerliğini 6 ay önce tamamladığını aktaran Işık, "Üniversite okuma hayalim var ama bu sürede sınava çalışamadım. Şu anda çalışıyorum ama istediğim sonuç olmasa da barajı geçtim. 2 yıllık üniversite okumak istiyorum. Sonra da hedefim, bunu 4 yıllığa taşımak ve iş hayatına atılmak olacak." dedi.

Işık, insan kaynakları yönetimi veya radyo ve televizyon programcılığı alanında eğitim almak istediğini ifade ederek, bu alanlarda tercih yapacağını kaydetti.

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"DEVLETİMİZ, AFETLERİN ÜSTESİNDEN GELECEKTİR"

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketlerine çok üzüldüğünü ifade eden Işık, şu duyguları paylaştı:

"Devletimiz, bu afetlerin üstesinden gelecektir, oradaki insanlarımızın yaralarını saracaktır. Can kayıplarımız oldu, onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bunlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanıyor. Önlemler alarak bu afetleri daha rahat atlatabiliriz. Aklımız, fikrimiz, gönlümüz sel bölgesinde."

AA

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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