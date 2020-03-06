Bill Clinton: Monica ile seks, kaygılarımla başa çıkmanın bir yoluydu

Clinton, "Hayatta hepimizin yükleri var ve bazen yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Yaptığım şey berbattı, yanlıştı" dedi. Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın, 90’lı yıllarda Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı ve neredeyse görevine mal olacak ilişkisi bu kez de ironik bir şekilde eşi Hillary Clinton’ın hayatını anlatan belgesel serisi nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Eski First Lady ve Dışişleri Bakanı, 2016 ABD başkanlık adayı Hillary Clinton’ı anlatan dört saatlik ‘Hillary’ belgeselinde eşinden rol çalan Bill Clinton, Monica Lewinsky ile neden ilişki yaşadığını anlattı. 'YAPTIĞIM ŞEY BERBATTI' İlişki yaşama nedeni ‘baskı, hayal kırıklıkları ve korkuyla baş etmenin yoluydu’ diye açıklayan Bill Clinton, “Herkes hayatında baskı, hayal kırıklıkları, dehşet, korku ya da neyse onu yaşıyor. Endişelerimi yönetmek için yıllarca yaptığım şeylerden. Hayatta hepimizin yükleri var ve bazen yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Yaptığım şey berbattı, yanlıştı. Onu (Hillary Clinton) incitmiş olmaktan nefret ettim” dedi.

Clinton, “Kimse bunu düşünmez, kimse ‘risk alıyorum’ diye düşünmez. İnsanların aptalca şeyler yapmasının nedeni bu değil. Kimse oturup şöyl düşünmüyor: Evet gerçekten sorumsuzca bir risk alacağım; bu ailem, ülkem ve birlikte çalıştığım insanlar için kötü bir şey. Olan bu değil. Sanki etrafta sendeleyerek yürüyorsunuz ve sanki bir müsabaka dövüşünün 15. raundundasınız ve dövüş 30 raunda uzatılmış ve işte bir süreliğine de olsa aklınızı bunlardan uzaklaştıracağınız bir şey. İşte olan bu” ifadelerini kullandı. 'MONICA'NIN YAŞADIKLARI ADİL DEĞİLDİ' Eşinin yanı sıra Monica Lewinsky’nin duygularıyla da ilgileniyor görünmeye çalışan Bill Clinton, Lewinsky’nin hayatının bu ilişkiyle tanımlandığını ve bunun ‘adil olmadığını’ da söyledi. Özellikle #MeToo hareketi sırasında sesini bir hayli yükselten Monica Lewinsky, Clinton ile ilişkisini ‘yetkinin kötüye kullanılması’ olarak nitelemişti. HILLARY CLINTON: YIKILMIŞTIM Belgeselin ‘Hardest Decision’ (En Zor Karar) adını taşıyan ve sadece ‘yasak ilişki’ hikâyesine odaklanan bölümünde ayrıca çiftin bu skandalı nasıl yönettiği de anlatıldı.