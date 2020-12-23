Bill Gates 2021’i güzelleştirecek 3 şeyi açıkladı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsün önümüzdeki 4 ila 6 ay arasında daha kötü bir hal alacağını açıklayan Bill Gates, 2020 yılını değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.

Gates yazısında, “2020'de karşılaştığımız zorluklar daha parlak bir küresel geleceği destekleyecek yenilikler ve iş birlikleri ortaya çıkardı” ifadelerini kullanırken 2021'i 2020'den daha iyi hale getirecek faktörleri “etkili aşılar, daha iyi koronavirüs testleri ve iklim değişikliği ile mücadele” olarak sıraladı.

“İKİ AŞI İŞE YARIYORSA, DİĞERLERİ DE YARAYACAKTIR”

2020 yılını değerlendiren yazısında geliştirilen aşılara değinen Gates, “Hem Pfizer-Biontech hem de Moderna aşılarının güvenli ve semptomatik Covid-19'u önlemede oldukça etkili olduğu görüldü. Aşılar, koronavirüsün belirleyici bileşenlerinden biri olan başak proteinini hedef alarak çalıştıkları için, geliştirilmekte olan ve aynı şeyi yapan aşılar da işe yarayacak” ifadelerini kullandı.

"ŞİRKETLER VE ÜLKELER İŞBİRLİĞİ YAPMAYI ÖĞRENDİ"

Microsoft’un kurucusu Gates, “Pandeminin ciddiyeti ve onunla acil mücadele ihtiyacı nedeniyle, doğal olarak rekabet eden şirketler birlikte çalışmaya başladı. Örneğin, dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü, AstraZeneca'nın aşısının dozlarını üretiyor" ifadelerini kullandı.