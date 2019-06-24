HABER

Bill Gates en büyük hatasını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, kariyeri boyunca yaptığı en büyük hatayı açıkladı.

Bill Gates en büyük hatasını açıkladı

Geçtiğimiz dönemde piyasa değeri 1 milyar doların üzerine çıkan Microsoft'u kuran isim olan ve son birkaç yıla kadar dünyanın en zengin ismi olan Bill Gates, profesyonel hayatında yaptığı en büyük hatayı açıkladı.

Dünyanın en zengin insanı olma unvanını Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a kaptıran Gates, en büyük hatası olarak Androdi'in kuruluşuna tepkisiz kalması ve Microsoft'un kendi mobil işletim sistemi için yeteri kadar ısrarcı olmamasını gösterdi.

Bir dönem Windows işletim sistemine ev sahipliği yapan telefonlara ciddi yatırım yapan şirket istediği seviyelere ulaşamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz dönemde bu projenin fişini çekmişti.

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Dubai şeyhi, Twitter CEO'sunu ağırlayıp, hesap açtığını duyurduDubai şeyhi, Twitter CEO'sunu ağırlayıp, hesap açtığını duyurdu
İki savaş uçağı havada çarpıştı!İki savaş uçağı havada çarpıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bill Gates en büyük hata

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dubai şeyhi, Twitter CEO'sunu ağırlayıp, hesap açtığını duyurdu

Dubai şeyhi, Twitter CEO'sunu ağırlayıp, hesap açtığını duyurdu

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

'Müslümanların Atlantis'i İspanya'da mı?

'Müslümanların Atlantis'i İspanya'da mı?

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

180 yaşını görmek için öyle şeyler yapıyor ki...

180 yaşını görmek için öyle şeyler yapıyor ki...

Çavuşoğlu son noktayı koydu: Hangi yaptırım kararı olursa olsun...

Çavuşoğlu son noktayı koydu: Hangi yaptırım kararı olursa olsun...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.