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Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin ikinci kişisi Bill Gates'e Mısırlı jokey Nayel Nassar damat olacak. Nassar, madalyalı bir jokey.

Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!

96.5 milyar dolarla dünyanın en zengin ikinci kişisi Bill Gates’in 3 çocuğundan en büyüğü Jennifer Gates (23), Nayel Nassar (28) ile nişanlandı. Çift, 4 yıldır birlikteydi. Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e damat olan Nayel Nassar, Mısırlı milyoner bir ailenin çocuğu olarak ABD Chicago’da dünyaya geldi. Nayel Nassar küçükken ailesi Kuveyt’e taşındı. Kuveyt’te inşaat ve iç mimarlık üzerine şirket sahibi olan ailesi, Nayer Nassar’ı dünyanın en saygın üniversitelerinden Amerikan Stanford’a ekonomi okumaya gönderdi.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, aldığı eğitime ve ailesinden gelen servete rağmen bambaşka bir alanda profesyonelleşen Nayel Nassar, atla engel atlama dalında ülkesini birçok yarışmada temsil eden madalyalı bir jokey.

Aynı zamanda satış danışmanlığı yapan bir firmanın sahibi. Kendisi de Stanford’da okuyan Jennifer Gates, Nayel Nassar ile atlara olan tutkusu sayesinde tanışmış.

Nayel Nassar, kazandığı tek bir yarıştan elde ettiği 1 milyon dolarlık ödül nedeniyle ‘Milyon Dolarlık Jokey’ lakabıyla anılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates damat nayel nassar jokey Meslek

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