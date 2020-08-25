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Bill Gates: Koronaya yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2020 11:56 | Son Güncelleme

Pandemi süresinde koronavirüs hakkındaki fikirleriyle gündeme gelen Bill Gates, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gates, "Pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil, koronavirüsün sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından kaynaklı olacak" dedi.

Bill Gates: Koronaya yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

The Economist'e konuşan Microsoft kurucusu, koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tecrit önlemlerinin Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisini de engellediğini ifade etti. Gates’e göre bu durum, en çok da sıtma ve HIV’le mücadele eden az gelişmiş ülkeleri etkileyecek.

Microsoft'un kurucusu Gates ve eşinin kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, aşılar aracılığıyla sıtma ve çocuk felci gibi hastalıkları hafifletmeye çalışan küresel ittifakın merkezinde yer alıyor. Gates vakfı, kısa süre önce de Hindistan Serum Enstitüsü ile işbirliği yaptığını ve corona virüs aşısını yoksul ülkelere yaklaşık üç dolara sağlayacağını açıklamıştı.

Vakıftaki faaliyetlerine zaman ayırmak için Microsoft’taki görevini bırakan Bill Gates, ABD’nin salgınla mücadelesini ise şöyle değerlendirdi:

"Kesinlikle hazırlıklı değildik. Test yapmaya derhal başlamanın önemini anlayabileceğimiz simülasyonlar geliştiremedik.

Açıkçası, virüse verdiğimiz yanıt beklediğimden kötü oldu. Ekonomi ve sağlık üzerindeki zarar da tahmin ettiğimden çok daha büyük.

Siyasi yöntemlerin değişmesi, insanların maske takmasını sağlar mı, emin değilim."

Covid-19 ile mücadelenin siyasi boyutuna da değinen Gates'e göre Joe Biden'ın seçilmesi, işleri yoluna koymayacak.

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