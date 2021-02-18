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Bill Gates, mutasyonlarla mücadele için 'üç doz aşı' çağrısı yaptı

18.02.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Bill Gates, mutasyonlarla mücadele için 'üç doz aşı' çağrısı yaptı

Dünyanın en zenginlerinden olan ve aşı çalışmalarını fonlayan Bill Gates, koronavirüs mutasyonlarıyla mücadelede üçüncü dozun işe yarayabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede mevcut aşıların İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına uğramış suşlarını alt etmek için yeterli donanıma sahip olmadığına dair endişeler artarken, Bill Gates ortaya 'üçüncü doz' fikrini attı.

Microsoft kurucusu Gates, ilerleyen dönemlerde aşıların güçlendirilmesi gerekebileceğine dikkat çekti.

Bu kapsamda üçüncü doz aşının mutasyonla mücadelede çözüm olabileceğini vurgulayan Gates, "Şimdiki tartışma şu, (mutasyonla mücadele için) mevcut aşıların kapasitesini mi artırmalıyız, üçüncü bir doza mı ihtiyacımız var yoksa modifiye edilmiş yeni bir aşıya mı?" dedi.

Güney Afrika'da yürütülen çok sayıda aşı çalışmasına fon sağlayan Gates, mevcut aşılarla ilgili de değerlendirme yaptı. Gates, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarını mutasyonlara karşı 'düşük etkili' olduğunu belirtirken, AstraZenaca'nın diğerlerine kıyasla daha geride olduğunu söyledi.

Gates ayrıca, aşı karşıtlarına da değinerek bu kişilerin 'delirmiş' ve 'kötü niyetli' olduklarını söyledi. Gates, "Aşı karşıtlığı veya soykırım reddi gibi, dur denmesi gereken, çok ekstrem şeyler de var. Ancak bunu nasıl durduracağımız ya da kimi sorumlu tutacağımız belirsiz. Buna çözüm öneremiyorum. Hala iyi bir çözüm bulamadım" diye konuştu.

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