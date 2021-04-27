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Bill Gates'ten aşı açıklaması: 10 yıl sürer!

27.04.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bill Gates, 'koronavirüsle mücadeleyle fikri mülkiyetin bir ilgisi olduğuna inanmadığını' söyleyerek aşının patentini kaldırma önerisini reddetti. Gates ayrıca, fakir ülkelerin aşılanmasının '10 yıla tamamlanacağını' söyledi.

Bill Gates'ten aşı açıklaması: 10 yıl sürer!

Koronavirüsle mücadelede özellikle yoksul ülkelerde yaşanan aşı tedariği problemi, aşıların patentinin kaldırılması önerilerini de beraberinde getirdi.

Dünya çapında çok sayıda insan, fakir ülkelerin ilaçlara daha iyi erişebilmeleri için şirketlerin patentlerinden feragat etmeleri gerektiğini düşünüyor.

Ancak, küresel aşılama kampanyasının en çok duyurulan isimlerinden biri olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bunun 'kötü bir fikir olduğu' görüşünde.

Sky News'ten Sophy Ridge'a konuşan Gates, fikri mülkiyet korumalarının kaldırılmasının aşı dağıtımına yardımcı olup olmayacağı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Gates, programda yaptığı açıklamada "Bu durumda işleri geciktiren şey fikri mülkiyet değil. Sihirli bir şekilde güvenli aşılar yapan ve onay alan bir aşı fabrikası yok, bu tür şeyler için denemeler yapılmalı ve her üretim sürecine çok dikkatli bir şekilde bakılmalı. İlaçlarla ilgili fikri mülkiyete ilişkin her türlü sorun var, buradaki hacmi ne kadar hızlı artırabildiğimiz konusunda değil" ifadelerini kullandı.

Kendi vakfının Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde aşı üretiminin organize edilmesine yardım ettiğini söyleyen Gates, fakir ulusların, kendi nüfuslarını bağışık hale getirir getirmez zenginlerden malzeme alma şansına sahip olmasının bir başarı olduğunu söyledi.

Gates ayrıca, zengin ülkelerin ardından fakir ülkelerin aşılanma sürecinin ise 'ortalama 10 yıl süreceğini' söyledi.

Bill Gates ve vakfı, patent konusundaki katı tutumları nedeniyle fikri mülkiyetin kamu yararı için yeniden şekillendirilmesi konusundaki fırsatı kasıtlı olarak boşa harcamakla suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bill Gates Aşı

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