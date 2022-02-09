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Bill Gates'ten çarpıcı hamle! Kitap yazdığını duyuran pandeminin tartışmalı ismi: "Kovid-19'un..."

09.02.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, kendi internet sitesi "Gates Notes" üzerinden yeni bir yazı yayınladı. Yazısına "Kovid-19'un son pandemi olabileceğine inanıyorum" diyerek başlayan Gates, "How to Prevent the Next Pandemic" (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir?) adında bir kitap yazdığını duyurdu ve çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Bill Gates'ten çarpıcı hamle! Kitap yazdığını duyuran pandeminin tartışmalı ismi: "Kovid-19'un..."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) iki yıldır hayatımızdayken, bazı isimler pandemi sürecinde fazlasıyla gündeme geliyor. Bu isimlerden belki de en tartışmalı olanı Microsoft'un kurucu ortağı olan Bill Gates. "Aşıda çip var" gibi birçok komplo teorisiyle adı birlikte anılan Gates, son olarak kendi internet sitesi "Gates Notes" üzerinden kaleme aldığı yeni bir yazıyı paylaştı ve kitap yazdığını duyurdu.

BILL GATES'TEN DİKKAT ÇEKEN İFADE! KOVID-19 SON PANDEMİ OLABİLİR Mİ?

Bill Gates, 3 Mayıs'ta çıkacak "How to Prevent the Next Pandemic" (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir?) isimli kitabını anlatmaya başlarken oldukça çarpıcı bir ifade kullandı ve "Kovid-19'un son pandemi olabileceğine inanıyorum" dedi. Gates, Kovid-19'u kontrol altına almaya çalışırken buna inanmanın zor olabileceğini bildiğini ve son iki yılda dünya çapında inanılmaz zorluklara neden olduğunu kaydederek şu ifadeleri paylaştı:

"Kovid-19'un yarattığı acıları her gördüğümde, en son ölü sayısını her okuduğumda veya işini kaybeden veya kapalı bir okulun önünden geçen birini duyduğumda düşünmeden edemiyorum: Bunu tekrar yapmak zorunda değiliz."

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Kitabı hakkında konuşan Gates, kitapta neyi ve neleri anlattığını ise şu sözlerle ifade etti:

"Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak adına atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum."

KOMPLO TEORİLERİ DETAYI

Gates ayrıca kitabın, insanlara izlenebilir mikroçipler enjekte etmek için toplu aşılamayı teşvik ettiğine dair birçok komplo teorilerine konu olmasıyla ilgili olduğunu da belirtti.

Gates, "How to Prevent the Next Pandemic" (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir?) isimli kitabında Anthony Fauci ve Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi halk sağlığı liderleriyle yaptığı düzenli görüşmelerin bulunduğunu aktarırken, "aşılara ilişkin görüşlerimden ve komplo teorilerine konu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum." dedi.

"İVME BİZDEN YANA"

Gates son olarak, "Artık pandemi olmaması hedefi hiçbir zaman iddialı değil, ancak aşılarla yaptığımız büyük atılımlar ve solunum yolu hastalıkları hakkında edindiğimiz bilgiler de dahil olmak üzere son iki yılda kaydettiğimiz ilerleme bizi şimdiden harekete geçirdi. Bu, başarıya giden bir yol. Dünya artık pandemileri ne kadar ciddiye almamız gerektiğini anlıyor ve ivme bizden yana. Artık hiç kimsenin bulaşıcı bir hastalığın milyonlarca insanı öldürebileceğine veya küresel ekonomiyi durdurabileceğine ikna olmasına gerek yok. Doğru seçimleri ve yatırımları yaparsak, Kovid-19'u son salgın haline getirebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Gates'in eski eşiyle birlikte kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, fon sağlayarak koronavirüs aşılarının geliştirilmesinde büyük rol oynamıştı. Gates, yıllardır pandemi ile mücadele hazırlığı yapılması ve aşı araştırmalarının geliştirilmesini savunmasıyla tanınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bill Gates
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