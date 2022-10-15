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Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni olan akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri yaşam süresi ne ve tedavisi nasıl yapılır? Billur Kalkavan'dan acı haber!

15.10.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Billur Kalkavan akciğer kanseri sebebiyle yaşamanı yitirdi. 59 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncunun ölümü sonrası birçok kişi hastalığın evrelerine ve tedavisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapıyor. Sürekli olan ve giderek daha kötü hale gelen öksürük, bu hastalığın en büyük belirtilerinden biridir. Peki, Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni olan akciğer kanseri nedir, belirtileri nelerdir? İşte ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın ölüm sebebi olan akciğer kanserinin belirtileri...

Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni olan akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri yaşam süresi ne ve tedavisi nasıl yapılır? Billur Kalkavan'dan acı haber!

Akciğer kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun hastalığını ilk duyuran isim sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Hamdi Alkan olmuştu. Peki, Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni olan akciğer kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Hastalığa ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİLLUR KALKAVAN'IN ÖLÜM SEBEBİ AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Akciğer kanseri, akciğerde bulunan hücrelerin dengesiz bir şekilde çoğalması sebebiyle gerçekleşen kötü huylu tümöral oluşumlara denir.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akciğer kanseri olan kişilerde en çok görülen belirtiler aşağıdaki gibidir:

Sürekli olan ve giderek daha kötü hale gelen öksürük,

Kanlı balgam,

Ses kısıklığı,

Yutma güçlüğü,

İştah kaybı,

Ani ve hızlı ortaya çıkan kilo kaybı şeklinde sıralanabilir.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

Akciğer kanseri taraması genellikle uzun yıllar boyunca yoğun olarak sigara içen ve sağlıklı olan 55 yaş ve üstü kişilere önerilmektedir. Doktor gerekliği gördüğü takdirde akciğer grafisi veya bilgisayarlı tomografi çekilebilmektedir.

Anormal hücrelerden oluşan doku örneği biyopsi adı verilen bir yöntemle çıkarılarak incelenebilir. Yapılan testler sonucunda tanı konulmaktadır.

Akciğer kanseri tedavisi hastanın genel sağlık durumu, kanserin türü ve evresi çok sayıda unsura bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Akciğer kanseri için cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi gibi farklı tedavi seçenekleri vardır.

Bu tedaviler tek başına veya birkaçının kombinasyonu şeklinde yapılabilmektedir.

Akciğer kanseri risk grubunda bulunan kişiler ise düzenli tarama planı için bir sağlık kuruluşuna başvurmadılır.

Billur Kalkavan kanser mi?

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962’de İstanbul Beylerbeyi’nde dünyaya geldi. Annesi Nuyan, babası Nazım Kalkavan olan oyuncunun Rıza adında bir kardeşi var. Ortaokul ve lise eğitimini Amerika’da tamamlayan oyuncu, bir dönem Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesinde psikoloji dersleri almıştır. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde canlandırdığı rol ile birlikte sinema dünyasına giriş yapmıştır. Ölüm Peşimizde ve Gece Otostopçusu gibi filmlerde rol alan Kalkavan, 1980 yıllarında tiyatro alanında ilerlemeye başlamıştır. Daha sonrasında pek çok farklı dizi projesinde yer almayı da sürdürmüştür. Sürekli yapımların yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde de rol alan oyuncu, 2012 yılında Trophy Türk adlı yarışmada yarışmacı olarak da bulunmuştur.

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BİLLUR KALKAVAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Hamdi Alkan, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın hastalandığını duyurmuştu.

Hamdi Alkan, Billue Kalkavan'a "Mücadelende yanındayım Billur'cuğum" ifadesiyle destek vermişti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastane hayatını kaybettiği aktarıldı.

Haberi doğrulayan Hamdi Alkan "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi.

Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan, COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

BİLLUR KALKAVAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Billur Kalkavan 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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BİLLUR KALKAVAN'IN SEVGİLİSİ BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR?

Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı 8 Şubat 1984 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bahadırlı, Ankara Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

Buğra Bahadırlı üniversitede Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

BUĞRA BAHADIRLI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Buğra Bahadırlı 38 yaşındadır. Ankaralı olan Bahadırlı, Billur Kalkavan ile 2009 yılından bu yana birliktedir.

BUĞRA BAHADIRLI NE İŞ YAPAR?

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Buğra Bahadırlı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide Jandarma Er Hamza Gemalmaz rolünü canlandırarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

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akciğer kanseri kanser Billur Kalkavan Hamdi Alkan Buğra Bahadırlı
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