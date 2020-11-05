BİLSEM nedir? BİLSEM sınavı nasıl yapılır?

BİLSEM özel yeteneklere sahip öğrencilerin etkili bir eğitim sayesinde yeteneklerini daha kolay biçimde ortaya koymalarına olanak sağlar. Peki çocuklar bu eğitimlere nasıl katılabilir, eğitim süreci nasıl ilerler, BİLSEM sınavı ne zaman? Merak ettiğiniz tüm soruların cevapları yazımızda! BİLSEM Nedir? BİLSEM, bünyesinde uzman pedagog, öğretmen, akademisyen ve mühendisler bulunduran, özel yetenekli çocukların daha etkili eğitimlerle topluma kazandırılmaları ve geleceklerinin doğru şekilde planlanması için çaba gösteren, uzmanlar tarafından geliştirilen eğitim tipi ile öğrencilerine daha eğlenceli, daha aktif olabildikleri bir alan sağlayan kurumdur. BİLSEM’in 80 ilde 106 adet kurumu yer almaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere kapasitelerini en üst seviyede kullanmalarına olanak sunacak eğitim verilir. BİLSEM eğitimleri 1, 2 ve 3. sınıflara giden yani 5-8 yaş arasında bulunan ilkokul çağındaki özel çocuklara uygulanır. Bunun sebebi ise üstün yetenekli çocukların örgün eğitimlerinde kendi yaşıtlarına uyum sağlayamama, derslere odaklanamama gibi sorunların çözülmesinin yanı sıra bu çocukların sanat ve bilim alanlarında hangi dalda yetenekleri varsa o yeteneklerinin hem aileler hem de çocuklar için bir farkına varılmasını sağlamaktır.

BİLSEM Sınavları Nasıl Yapılır? Üstün yetenekli olduğu düşünülen çocuklara öncelikle bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Ancak bu değerlendirme sanıldığı gibi birkaç soru, test gibi baskı içeren sınavlardan değildir. Sanılanın tam aksine çocukların gözlenmesine dayalı olarak yapılır. Yani değerlendirmenin yapılacağı çocuk, oyun odasına alınır ve yaşıtlarının yapamayacağı düzeydeki oyuncaklardan şekiller oluşturması, etrafına davranış biçimi, günlük rutinlerinde ilerlerken olaylara nasıl tepkiler verdiğine ya da olaylara nasıl bakış açılarıyla baktığına, hal ve hareketlerine uzman doktorlar tarafından bakılır. Burada çocuk farkında olmadan yapılan bu testin sonucu yine uzman ekip tarafından değerlendirmeye alınır. Bu testte başarılı olan çocuklar grup tarama testine girmeye hak kazanırlar. Bu sınava bilsem online sayfasından giriş yapılır. Grup tarama testine hak kazanan çocuklar için il tanılama merkezinden randevu oluşturulur. Belirtilen gün ve saatte çocukların teste girmesi gerekmektedir. Grup tarama testinde çocuklara yetenek, uyum sağlama, zeka soruları gibi birçok kategoriden önemli sorular sorulur. Çocukların bu sorulara verdikleri cevaplar ile BİLSEM sınavına girip girmeyecekleri belirlenir. BİLSEM sınavı nedir diye merak ediyorsanız, grup tarama testi ve bireysel testleri geçen çocuklara zihinsel yetenek alanında açılan sıvanlardır. Yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler ise resim veya müzik dallarında istedikleri alana kayıt olabilir.

BİLSEM Sınavlarına Nasıl Girilir? Öğrenciler, veli ve öğretmenleri tarafından bilsem başvuru formlarının doldurulması ile bilsem adayı olarak gösterilebilirler. Bu formlar gözlem üzerine dayalıdır. Öğrencinin veli ve öğretmenleri adayın davranış ve hareketlerinde gözlemledikleri durumları belirtirler. Bu formun incelenmesi sonucunda aday olur ve bilsemde öğrenci olmaya bir adım yaklaşırlar. Öğrenciler BİLSEM hazırlık süreci için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belli olan tarihlerde gerçekleştirilen sınavlara BİLSEM’in web sitesi üzerinden çalışabilir. Grup tarama testlerinin örneklerini inceleyebilir, bilsem deneme sınavını yine bu site üzerinden yapabilir. Öğrencilerin sınava daha iyi hazır olabilmeleri için yine Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi tarafından üretilen bilsem kitapları bulunur. 1, 2 ve 3. sınıflara özel ayrı olarak hazırlanan kitapların yanı sıra dikkat ve zeka geliştirmeye yönelik kitaplar, öğrencilerin katılması gereken ders kitapları, bilsem soruları ve çözümleri gibi birçok alternatif bulunur.

BİLSEM Eğitim Süreci Hakkında BİLSEM’de eğitim gören çocuklar hiçbir şekilde örgün eğitimlerinden yani normal okul ve derslerinden geri kalmazlar. Öğrencinin normal eğitim hayatına göre şekillenen BİLSEM eğitim sürecine girerler. Yani, eğer çocuk kendi okulunda gündüz vaktinde derslere girmesi gerekiyorsa ders bitişlerinde bilsem eğitimleri başlar. Eğer öğleden sonra başlayan dersleri varsa öğrenci yine ders bitiminde yani akşam BİLSEM eğitimlerine katılırlar. BİLSEM kurumlarında yılda birinci, ikinci ve kamplar olmak üzere üç dönem bulunmaktadır. Birinci dönemde eylül ayından ocak ayına kadar, ikinci dönemde ise şubat ayından haziran ayına kadar eğitim verilir. Üçüncü dönem yani yaz okulu, kamp döneminde öğrencilerin istekleri doğrultusunda bilsem yaz okulu ve kampları düzenlenir. Katılım göstermek isteyen öğrenciler bir ve ikinci dönemlerinin yanı sıra üçüncü dönemde de eğitim görebilirler. Öğrenciler tüm eğitim süreçlerini tamamladıktan sonra herhangi bir sınava tabi tutulmaz. Öğretmenlerin gözlem, izleme ve değerlendirme testlerinin sonucunda BİLSEM Program Tamamlama Belgesi öğrencilere verilir.