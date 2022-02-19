Bilsem sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Özel yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan BİLSEM sınavı ile seçilen öğrenciler devletin açtığı kurumlarda eğitim görüp söz konusu yeteneklerini geliştirebiliyor. Peki Bilsem sınavı ne zaman 2022? Ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bilsem sınav tarihleri ve ayrıntılarını sizler için derledik.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2022?

2022 Bilsem ön değerlendirme sınavı 19 Şubat- 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta yapılan açıklama ile duyurulacak.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs'ta duyurulacak. Bireysel değerlendirmelerin yapılması ise 13 Haziran - 12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2022 BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınavı sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta açıklanacak.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM'larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM'larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.

Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. f)Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin "Uygulama Giriş Belgeleri" 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü'nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

BİLSEM SINAV TAKVİMİ

19 Şubat 2022 - 08 Mayıs 2022: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeyealınması

13 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

16-23 Mayıs 2022: İtiraz başvurularının alınması

24-30 Mayıs 2022: İtirazların değerlendirilmesi

16-30 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

03 Haziran 2022: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirmelerin yapılması

19 Ağustos 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

22-26 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi



