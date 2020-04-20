BİM, Migros, A101, Şok, Carrefour çalışma saatleri! Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Gerek hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı gerekse de Ramazan ayının başlayacak olması hafta için market alışverişlerini artırdı. Peki şu an marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Marketler çalışma saatlerinden nasıl bir düzenleme yaptılar. İşte 20-24 Nisan haftası için BİM, Migros, Şok, A101, Carrefour çalışma saatleri...

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 20.00

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

20-26 Nisan haftasında tüm Migros mağazaları sabah 09:00’da müşteriye açılacak. Kapanış saatleri ile ilgili değişiklik 20:00’den sonra olmamak kaydı ile bölgelerin inisiyatifine bırakılacak.

AVM içindeki mağazaları ve kendi AVM’lerinde mevcut durumda olduğu gibi 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

PO mağazalarımız mevcut düzende olduğu gibi 7/24 çalışmaya devam edecek.

Toptan Satış Mağazaları mevcut çalışma saatlerinde çalışmaya devam edecektir.(09:00 açılış en son kapanan mağaza saat 19:00’da kapanıyor)

A101KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 21.00

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 21.00

CARREFOUR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)

Kapanış Saati: 20.00

METRAO MARKET KAÇRA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 08.00

Kapanış Saati: 21.00

