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Bin 500 öğrenciden Barış Pınarı Harekatı'na resimli destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Siirt'te okul bahçesinde toplanan bin 500 öğrenci, harekata destek için aynı anda resim çizdi

SİİRT (AA) - Siirt'te bin 500 öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'na destek için aynı anda resim yaptı.

Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için okulun bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler aynı anda sulu ve kuru boyalarla resim defterlerine Mehmetçik için resim çizdi.

Okulu ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, öğrencilerle resim çizdi.

Asker selamı veren öğrenciler, hep birlikte "En büyük asker bizim asker." sloganı attı.

Sınıf öğretmeni Mehmet Terece, aynı anda bin 500 öğrenciyle okul bahçesinde resim çizerek harekata destek verdiklerini söyledi.

Terece, amaçlarının askere moral vermek olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz tarafından yapılan resimler daha sonra okul idaresi tarafından toplatılarak Mehmetçiklere gönderilecek. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Öğrencilerden Betül Ceren Yıldız, çok güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Yasin İnaç da etkinlikte, Türk bayrağına sarılı, sınırda görev yapan bir askerin resmini çizdiğini kaydetti.

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Barış Pınarı Harekatı mehmetçik resim Siirt

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