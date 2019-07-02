DOHA (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin oğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın "demokrasiden korktuğunu ve Batı'ya şirin görünmeye çalıştığını" söyledi.

Al Jazeera televizyonuna konuşan oğul Abdullah el-Avde, Veliaht Prensin kadınların araç kullanması gibi özgürlükleri destekleme amacının, Batı'ya yenilikçi görünmek olduğunu ifade etti.

"Bin Selman demokrasiden korkuyor ve Batı'ya şirin görünmeye çalışıyor." diyen Avde, "Gerçekte ise Bin Selman özgürlükleri ve hakları bastırmak için gözaltı ve tutuklamaları kullanıyor. Haklarını talep edenlere, rejime karşı tehdit oluşturduklarını düşündüğü için soruşturmalar açıyor." ifadelerini kullandı.

Avde, demokrasi çağrısı içeren reform düşüncesinden korktuğu için Bin Selman'ın ılımlı İslami kanada karşı da mücadele yürüttüğünü savundu.

Babasının tutuklanması konusunda Bin Selman'ı suçlayan Avde, "Kendinden daha popüler olan herkese düşmanlık ediyor." görüşünü dile getirdi.

Avde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Suudi Arabistan'da işlenen benzer suçlara da bir örnek teşkil ettiğine dikkati çekti.