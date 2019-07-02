HABER

"Bin Selman demokrasiden korkuyor ve Batı'ya şirin görünmeye çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:34 | Son Güncelleme

Tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin oğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın demokrasiden korktuğunu söyledi

DOHA (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin oğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın "demokrasiden korktuğunu ve Batı'ya şirin görünmeye çalıştığını" söyledi.

Al Jazeera televizyonuna konuşan oğul Abdullah el-Avde, Veliaht Prensin kadınların araç kullanması gibi özgürlükleri destekleme amacının, Batı'ya yenilikçi görünmek olduğunu ifade etti.

"Bin Selman demokrasiden korkuyor ve Batı'ya şirin görünmeye çalışıyor." diyen Avde, "Gerçekte ise Bin Selman özgürlükleri ve hakları bastırmak için gözaltı ve tutuklamaları kullanıyor. Haklarını talep edenlere, rejime karşı tehdit oluşturduklarını düşündüğü için soruşturmalar açıyor." ifadelerini kullandı.

Avde, demokrasi çağrısı içeren reform düşüncesinden korktuğu için Bin Selman'ın ılımlı İslami kanada karşı da mücadele yürüttüğünü savundu.

Babasının tutuklanması konusunda Bin Selman'ı suçlayan Avde, "Kendinden daha popüler olan herkese düşmanlık ediyor." görüşünü dile getirdi.

Avde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Suudi Arabistan'da işlenen benzer suçlara da bir örnek teşkil ettiğine dikkati çekti.

- Ilımlı İslam yaklaşımıyla tanınıyor

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında gelişime açık ve ılımlı İslam yaklaşımıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." demişti.

İnsan hakları karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından üst düzey aktivist, gazeteci, din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya 
Yarasa adamların atlayışı ilgiyle izlendiYarasa adamların atlayışı ilgiyle izlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhammed bin Selman Selman el-Avde

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu! Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.