Bin yıllık gelenek Osmangazi’de gün yüzüne çıktı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak yapılan köy kınası etkinliği, Çukurca Mahallesi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kız evi olarak ev sahipliği yapan Çukurca Mahallesi’nde gerçekleştirilen geleneksel köy kınası etkinliğine vatandaşların yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da katıldı. Gelin evinin önündeki meydanda yapılan etkinlik, gelin ve damadın düğün alayına gelmesi ile başladı. 7’den 77’ye herkesin büyük ilgi gösterdiği gecenin açılış konuşmasını yapan Başkan Dündar, bin yıllık kültürü günümüze taşıyan kına gecesinin geleneksel değerleri gün yüzüne çıkarttığını belirterek, “Bu etkinlikler bizi biz yapan, öz kültürümüzü yaşatan etkinliklerdir. Bursa gelenekleriyle bugüne geldi. Geçmişimizi biliyor ve sahip çıkıyorsak, geleceğe emin adımlarla gideriz. Bu anlamda bizlere kucak açtığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Büyük coşkunun yaşandığı gecede ısrarları geri çevirmeyerek oyunlara eşlik eden Dündar, vatandaşlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Renkli görüntülerin yaşandığı gece, geline kınanın yakılması ile devam etti. Kına yakma töreni, bakır tepsi içerisindeki gelin kınasının düğün alayına getirilmesi ile başladı. Geleneksel türküler eşliğinde gerçekleştirilen kına yakma anında avuçlarını açmayan geline, kayınvalidesi tarafından altın konuldu. Kınanın yakılmasının ardından gelin arkadaşları tarafından havaya atılarak damat düğün alayına çağrıldı. Damadın gelmesiyle birlikte gelin ve damat karşılıklı oynarken, eğlenceye devam edildi.