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  4. Bina alev alev yandı! Alevleri söndürmeye çalışan itfaiye eri fenalaştı

Bina alev alev yandı! Alevleri söndürmeye çalışan itfaiye eri fenalaştı

14.10.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'daki Dericiler Sitesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katı alev alev yandı. Nedeni bilinmeyen yangın cila atölyesini küle çevirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almaya çalıştı. Bu esnada bir itfaiye eri dumandan etkilenerek fenalaştı. Ambulans ekibi, olaya müdahale ederek hastayı tedavi etti.

Bina alev alev yandı! Alevleri söndürmeye çalışan itfaiye eri fenalaştı

Yangın Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dericiler Sitesinin içinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına iki koldan da müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri dumandan etkilenen itfaiye erine ambulansta müdahale etti. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bayrampaşa
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