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Bina dayanıklılık testi nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı? 2023 Bina dayanıklılık testi ücreti!

20.02.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bina dayanıklılık testinin nasıl yaptırılacağı 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul ve Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında "Evim depreme dayanıklı mı?" sorusunu araştırıyor. Peki, bina dayanıklılık testi nasıl yapılır? İşte 2023 bina dayanıklılık testi ücreti ve detaylar...

Bina dayanıklılık testi nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı? 2023 Bina dayanıklılık testi ücreti!

Bina dayanıklılık testi ücreti internette araştırılıyor. 6 Şubat 2023’de meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma nedep olan Kahramanmaraş depremi sonrası, karot ve kolon testi yaptırmak isteyen kişiler konuya ilişkin yayımlanan bilgileri inceliyor. Peki, Bina dayanıklılık testi nasıl yapılır? İşte 2023 bina dayanıklılık testi ücreti ve detaylar...

BİNA DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırarak analiz yaptırabilirsiniz. Gelen kişiler incelemenin ardından binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. En son, binadan karot ve parça alınarak inceleme yapılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.

BİNA DAYANIKLILIK TESTİ ÜCRETİ 2023

Karot testi olarak da bilinen bina sağlamlık testinin fiyatı bölgesel olarak değişmektedir. Özel şirketler tarafından yaptırılması halinde 2-3 bin TL civarındadır. Fakat bu test belediyelerde ücretsiz olarak da yapılabilmektedir. Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

EVİM DEPREME DAYANIKLI MI? AFAD SORGULAMA EKRANI

e-Devlet AFAD sorgulama sayfasından adres bilgilerini girerek sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

DEPREME DAYANIKLI EV ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmelidir. Riskli bölgelerde daha az binalar inşa edilmelidir.

Kolon ve kirişlerin çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik veya kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.

Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.

Duvarların çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.

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