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Binadan kopan beton parçaları kaldırımdakilerin üzerine düştü! Korku dolu anlar kamerada

20.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda 6 katlı iş hanının çatısından kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü. Pastaneden alışveriş yaptıktan sonra yürümeye başlayan Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A. düşen parçalar nedeniyle yaralandı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş hanının çatısında, beton parçalarının düşme ihtimaline karşı filelerle önlem alındığı ortaya çıktı. Olayın ardından sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı kapatarak çalışma yaptı. İşte olayın detayları...

Binadan kopan beton parçaları kaldırımdakilerin üzerine düştü! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan olay, Veliefendi Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında yaşandı. İşhanı olarak kullanılan 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü. Olayda Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A. yaralandı.

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PASTANEYE GERİ DÖNDÜLER, AYRILIRKEN BETON DÜŞTÜ

Pastanede alışveriş yaptıktan sonra kaldırımda yürüyen Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı, geri dönerek tekrar pastaneye yöneldi. Küçük kız pastaneye girerken, anne Seyran A. kapının önünde bir süre bekledi. Seyran A. küçük kızı ile pastaneden ayrılırken, kaldırımın da yoğunlaştığı sırada yukarıdan beton parçaları düştü. Kaldırımdakiler olayın şoku ile uzaklaşırken, küçük M.A. ne yapacağını şaşırdı. Anne Seyran A. geri dönerek kızını aldı ve uzaklaştı. Bu sırada başından yaralandığı belirlenen Seyran A. ve parmağı kırılan M.A., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ÇATIDA FİLELERLE ÖNLEM ALINMIŞ

İş hanının çatısında, beton parçalarının düşme ihtimaline karşı filelerle önlem alındığı ortaya çıktı. Olayın ardından sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı kapatarak çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla binanın çatısında düşme tehlikesi bulunan beton parçalarını tek tek topladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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"BETON PARÇALARININ SIVALARI KALKMIŞTI"

Pastanenin sahibi Erhan Mandev, "Beton parçalarının bildiğimiz kadarıyla daha önce sıvaları kalkmıştı. Orada önlem olarak file germişlerdi. File de fazla beton birikince herhalde kadın ile çocuk geçince üzerlerine düştü. Kadının başı yaralıydı, ambulans çağırdık. Kadının aklı yerindeydi ama önlem amaçlı götürdüler. Çocukta herhangi bir yara görünmüyordu ama çok panik yaptılar. Büyük bir panik yaşandı. Şuradaki beton parçaları direk onların üzerine düştü" dedi.

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BETON PARÇALARININ DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Binadan düşen beton parçalarının düşme anları ise iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen anne ve kızı, bir anda geri dönerek pastaneye giriyor. Pastanedeki alışverişin ardından anne Seyran A. ve kızı M.A. yürümeye başlıyor. Kaldırımın da yoğunlaştığı sırada beton parçaları düşüyor. Kaldırımdakiler koşarak uzaklaşırken, olduğu yerde kalan kız çocuğu M.A. annesi tarafından kucaklanarak uzaklaştırılıyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu beton
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