HABER

Binali Yıldırım aday olacak mı? 'İstanbul' sorusuna gülümseyerek yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 07:18 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul'dan adayı olmasıyla ilgili olarak çıkan haberlerdeki 'İstanbul’a aday olacağı için mutsuz' ifadelerine yanıt verdi.

Binali Yıldırım aday olacak mı? 'İstanbul' sorusuna gülümseyerek yanıt

Yerel seçim öncesi gözler özellikle İstanbul ve Ankara adaylıklarında. CHP için pek çok isim adaylığını açıklarken henüz partiden bir açıklama gelmedi. AK Parti'de ise İstanbul için konuşuşan en güçlü isim eski Başbakan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım.

Arjantin ve Senegal gezilerini tamamlayan Binali Yıldırım, geçen hafta basında çıkan, 'İstanbul'a aday olacağı için mutsuz' haberlerine yanıt verdi.

BİNALİ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Hürriyet gazetetesi yazarı Fatih Çekirge, Binali Yıldırım'ın "İstanbul adaylığı konusunda mutsuz olduğunuzu söyleyen var. İstemediğinizi yazan var." sorusuna verdiği yanıtı şöyle aktardı:

"Binali Bey önce gülümsüyor, sonra şöyle diyor:

Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz.

Sanıyorum bu sözler birçok şeyi açıklıyor...

Yani, olmayan bir durumdan varmış gibi bir şeyler uyduruluyor...

Belki de Binali Yıldırım üzerinden bir kazan kaynatılıyor."

Yazının tamamı için tıklayın

PARTNER'Gel de Sıla’ya âşık olma!''Gel de Sıla’ya âşık olma!'
CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!
Bakan Koca, Manisa Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettiBakan Koca, Manisa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım ak parti TBMM Başkanı yerel seçim seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin İran ambargosu resmen başladı

ABD'nin İran ambargosu resmen başladı

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

O Ses Türkiye'de ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar jüriyi duygulandırdı! Beyazıt Öztürk 'O Ses Türkiye'ye katılma sebebim sizmişsiniz gibi'

O Ses Türkiye'de ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar jüriyi duygulandırdı! Beyazıt Öztürk 'O Ses Türkiye'ye katılma sebebim sizmişsiniz gibi'

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Okuyucu Yorumları 3 yorum
tabi mutsuz olur, neeerden nereeye...Geberinceye kadar siyaset yapacam diye uğraşırsan seni böyle en tepeden alıp en dibe atarlar işte...memleket meselesi felan geçin oraları yıllardır hepsini gördük.
TÜRKİYENİN EN ÇOK KAZANAN MÜTEAHHİTİ AKP ONA O AKP YE GEBE AHİRETLERİ KORKUNÇ BARİ ŞU ÜÇ GÜNLÜK YALAN DÜNYADA ABD HİMAYESİNDE BİRAZ DAHA ÇAL.. AFFEDERSİNİZ HİZMET ETSİN FAKİR...
bir de oğluna tanker filosu ile kumar parası kazanmak için kullanıyorsun makamları
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!

CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

Meclis'teki konuşması olay yaratmıştı! Cihangir İslam'dan yeni açıklama

Meclis'teki konuşması olay yaratmıştı! Cihangir İslam'dan yeni açıklama

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.