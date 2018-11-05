Binali Yıldırım aday olacak mı? 'İstanbul' sorusuna gülümseyerek yanıt

Yerel seçim öncesi gözler özellikle İstanbul ve Ankara adaylıklarında. CHP için pek çok isim adaylığını açıklarken henüz partiden bir açıklama gelmedi. AK Parti'de ise İstanbul için konuşuşan en güçlü isim eski Başbakan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım.

Arjantin ve Senegal gezilerini tamamlayan Binali Yıldırım, geçen hafta basında çıkan, 'İstanbul'a aday olacağı için mutsuz' haberlerine yanıt verdi.

BİNALİ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?



Hürriyet gazetetesi yazarı Fatih Çekirge, Binali Yıldırım'ın "İstanbul adaylığı konusunda mutsuz olduğunuzu söyleyen var. İstemediğinizi yazan var." sorusuna verdiği yanıtı şöyle aktardı:

"Binali Bey önce gülümsüyor, sonra şöyle diyor:

Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz.

Sanıyorum bu sözler birçok şeyi açıklıyor...

Yani, olmayan bir durumdan varmış gibi bir şeyler uyduruluyor...

Belki de Binali Yıldırım üzerinden bir kazan kaynatılıyor."

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