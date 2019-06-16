Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'veri kopyalama' sorusu!

Tarihi Yıldırım-İmamoğlu buluşmasında Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'na "Siz gelir gelmez hemen büyükşehirin veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Bunun Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz, hukukçularınız sizi yanılttı mı?" sorusunu sordu.

İmamoğlu bu soruya "Sayın Yıldırım'a şunu hatırlatmak isterim. Bu soru Sayın Yıldırım'a soruldu ve şu cevabı verdi, 'Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi yapabilir' yanıtını verdi. Yıldırım ise "Devamını neden okumuyorsunuz?" sorusunu sordu.

"BİZE İHBARLAR GELİYORDU"

İmamoğlu, "Bu cevabı verdi kendileri. Tekrar izah ediyorum. Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri kopyalaması yapılır ve yapılır. Verdiğimiz talimat da 31 Aralık, 31 Mart yani seçim gecesi. 18 Nisan bize mazbatanın teslim edildiği gün. Bunları milat kabul edilerek veri tabanlarının yedeklenmesi ve korunması. Afaki değişiklik yapılabilir, bize de ihbarlar geliyordu. Kaldı ki yapamadık, yetişmedi. Kaldı ki hukuksuz bir karar. Ancak veri yedekleme, yani bu kadar basit, kolay bir işlemi başka bir yere taşımak" yanıtını verdi.