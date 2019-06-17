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Binali Yıldırım'dan ortak yayın sonrası yeni açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 17.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yayın sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüklerini belirten Yıldırım, "'Hayırlı olsun' dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'dan ortak yayın sonrası yeni açıklama

Dün akşam gerçekleşen ortak yayın ile ilgili konuşan Yıldırım; "Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü İstanbulluların taktiridir. Yayın üzerine yorum yapmam doğru değildir. Yayın öncesi bir nikahta sayın cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. 'Hayırlı olsun' dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı. " ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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