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Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 09:10 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretti.

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

Törende konuşan Binali Yıldırım, "TBMM Başkanlığından dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa dilekçesini imzalayarak 7 aylık TBMM Başkanlığı görevinden ayrıldı. Yıldırım, istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

Yıldırım, "31 Mart yerel seçimler münasebetiyle 12 Temmuz 2018'den bu yana sürdürdüğüm TBMM Başkanlığı'ndan dün itibariyle çekildim. Yeni Meclis Başkanı seçilene kadar Anayasamıza göre TBMM Başkanı üyesi Sayın İstanbul Milletvekili Celal Adan'a görevi devrediyorum. 7 aylık süre içinde TBMM'nin yeni döneminde uygun şekilde uzlaşmayı esas alan, daha az münakaşa daha fazla uzlaşma prensibiyle tüm gruplarla uyum içinde çalışmaya gayret ettim. Görevi bırakırken gönlüm rahat. Yapılan Anayasa değişikliğinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, TBMM'ye ülkemizin Kurtuluş Savaşı'na şahitlik etmiş, vesayete ve darbelere rağmen güçlenerek bugüne gelmiş Meclisimiz bundan sonra yürütmeyle, yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği, daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması ve millet adına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi, ayrıca ülkemizi yurtdışında parlamenter diplomasiyi geliştirme yönünde faaliyetlerini ifa edecektir. Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır. Yeni dönemde TBMM'nin çalışmalarının çok daha verimli olacağına inanıyorum. Görevi Sayın Celal Adan Bey'e teslim ediyorum" dedi.

Meclis Başkan Vekili Celal Adan ise yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır tanıdığım, Meclis'te de çalışma imkanı elde ettiğim Sayın Başkan Türkiye'nin önemli siyaset adamıdır. Türkiye'nin baştan başa inşasına öncülük yapmıştır. Tarihi şanla şerefle dolu bir başkanlık makamıdır. Sayın Başkanımız makamları elinin tersiyle itmeyi başarmış bir devlet adamıdır. Kendisi İstanbul'a hizmet etmek için yola çıkmıştır. İstanbullular için bir şans olarak görüyorum yolculuğunuzu" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ SUNULDU

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kendi imzasının da bulunduğu, '"Hayvan Hakları" ile "Teknoloji Bağımlılığı" konusundaki iki ayrı araştırma önergesini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.


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