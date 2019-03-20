Binali Yıldırım, hayvanseverleri mutlu edecek

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, hayvanseverleri memnun edecek projelerini açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da hayvan dostlarımıza destek için kurulan 9 Hayvan Bakım Evleri’ne destek için 8 ‘Dostlar Atölyesi’ açacak. Sokak hayvanlarına sağlık hizmeti vermek için araçlar tahsis edilecek ve ‘Vetbüs’ adı verilen bu araçlar sokak sokak gezerek sorunlara olay yerinde müdahale edecek. Hem sahipli hem de sokak hayvanları için veri bankası oluşturulup aşılarının takibi yapılacak.

Hazırlanan proje ise üç ayaktan oluşuyor. Birinci ayak var olan hayvan bakı merkezlerinin sayısını artırmak. İkinci ayak mobil istasyonlar ile yerinde müdahale etmek. Üçüncü ayak ise can dostlarımız için teknolojinin de yardımıyla veri tabanı oluşturmak.

İstanbul’da yaklaşık 130 bin sahipsiz köpek 125 bin de sahipsiz kedi bulunuyor. Mega şehirde ise şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde 9 adet Hayvan Bakım Evi Merkezi hizmet veriyor. Bu merkezlerin kapasitesi 8 bin ve 2018 yılında 187 bin 444 sokak hayvanı tedavi edildi. Hazırlanan projeler kapsamında ise her mahallede hayvan sahiplerine hizmet edecek sağlık, eğitim ve etkileşim mekanlarının kurulması hedefleniyor. Bu merkezlerin ise hayvan sahiplerinin dostlarımız için etkinlik, eğitim ve temel sağlık desteği alabilecekleri, Evsiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği, Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği gibi sivil toplum kuruluşları ile entegre olması planlanıyor. Bu merkezler sayesinde sokakta kalmış dostlarımıza yeni, sıcak yuvalar sağlanacak. Ayrıca sokak hayvanlarının bakımı için hizmet verilecek. Bu kapsamda mevcut bakım evlerinden hariç 8 Dostlar Atölyesi yapımı planlandı. Bu bakım evlerinin yerleri: Beykoz Öğünce Mahallesi , Çatalca Subaşı Mahallesi , Çekmeköy Ömerli Mahallesi, Eyüpsultan Işıklar Mahallesi, Eyüpsultan Hasdal Mahallesi, Kadıköy Hasanpaşa Hayvan Hastanesi, İTÜ Ayazağa Kampüsü Etkileşim Merkezi, Sultangazi Cebeci Mahallesi.