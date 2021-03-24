Binali Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Binali Yıldırım AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir açıklama yaptı ve 75 kişilik MKYK listesi oluşturacağını söyledi. Kongre sonrasında 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Listedeki üyelerden biri ise Binali Yıldırım.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım 1995'te Erzincan Refahiye'de doğdu. Eski başbakan olan Binali Yıldırım, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde tamamladı ve yüksek lisansını da aynı bölümde yaptı.

Binali Yıldırım, İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990 - 1991 yılları arasında Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. 1994 - 1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. AK PARTİ'nin kurucuları arasında yer aldı.