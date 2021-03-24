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Binali Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Binali Yıldırım AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

24.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında MKYK listesi açıklandı. Listede 75 isim yer aldı. AK Parti'nin MKYK listesinde yer alan AK Parti üyelerinden birisi de Binali Yıldırım oldu. MKYK listesinin açıklanması ile vatandaşlar Binali Yıldırım'ı araştırmaya başladı. Peki Binali Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Binali Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Binali Yıldırım AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir açıklama yaptı ve 75 kişilik MKYK listesi oluşturacağını söyledi. Kongre sonrasında 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Listedeki üyelerden biri ise Binali Yıldırım.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım 1995'te Erzincan Refahiye'de doğdu. Eski başbakan olan Binali Yıldırım, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde tamamladı ve yüksek lisansını da aynı bölümde yaptı.

Binali Yıldırım, İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990 - 1991 yılları arasında Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. 1994 - 1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. AK PARTİ'nin kurucuları arasında yer aldı.

Binali Yıldırım, 22. Dönemde İstanbul, 23. Dönemde Erzincan, 24 ve 26. Dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. 58, 59, 60, 61 ve 64. Hükûmetlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev aldı. 22 Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede AK PARTİ Genel Başkanı seçildi. 65. Hükûmette Başbakanlık görevini üstlendi. 09 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı.

24 Haziran seçimleri sonrasında hayata geçen yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için gösterdiği üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılıktan dolayı 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası tevdi edildi.

İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım; evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibidir.

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Binali Yıldırım AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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