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Binali Yıldırım koronavirüsü yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Binali Yıldırım koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz haftalarda eşi ve kendisi koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yıldırım açıklamasında "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun." açıklamasını yaptı.

Yıldırım açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin.

Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?"


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