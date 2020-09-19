Binali Yıldırım koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz haftalarda eşi ve kendisi koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yıldırım açıklamasında "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun." açıklamasını yaptı.

Yıldırım açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin.

Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?"

1- PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. pic.twitter.com/72MHsDF7eD — Binali Yıldırım (@BY) September 19, 2020

2- Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin.



Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı? ???????? — Binali Yıldırım (@BY) September 19, 2020



