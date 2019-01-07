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Binali Yıldırım: Seçimde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz

SEÇİM HABERLERİ  | 07.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım, "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz." dedi. Yıldırım, istifa tartışmalarıyla ilgili olarak, "Kararım değişmedi, hukuk kuralları varsa etik konuşulmaz" dedi.

Binali Yıldırım: Seçimde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltı programında konuştu.

Yıldırım, istifa tartışmalarıyla ilgili olarak, "Kararım değişmedi, hukuk kuralları varsa etik konuşulmaz" dedi.

Binali Yıldırım, "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz." dedi.

Yıldırım, "İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"25 YIL DAHA SÜRECEK YENİ DÖNEMİN KAPILARINI ARALAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Binali Yıldırım, "31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, "Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir." ifadesini kullandı.

"DÜNYA ŞEHRİNİN KONULARININ GÜME GİTMESİ BENİ ÇOK ÜZER"

"İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer." diye konuşan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım."

Kaynak: AA

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