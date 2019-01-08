Binali Yıldırım: Suriyelileri kulaklarından tutar geldikleri yere göndeririz!

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dün İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Yıldırım'ın burada Suriyeli mültecilerle ilgili olarak açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Öztürk, Yıldırım'ın özetle şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"Biz Suriye'de insanların ölmemesini sağlamak için varız. Suriye'nin huzura ermesini sağlamak için oradayız. Bir de misafir ettiğimiz insanların memleketlerine, evlerine dönmelerine imkan oluşturmak için oradayız. Fırat'ın doğusu da bununla ilgili… Suriyeli mülteciler ila nihaye kalıcı değildir. Burada kaldıkları süre içerisinde hiçbir zaman suç teşkil edecek faaliyetlerin içine girmelerine, İstanbulluların can ve mal güvenliğini tehdit etmelerine, müsamaha göstermemiz söz konusu değildir. Sıfır tolerans. Eğer bu işlere karışan olursa, tutarız kulaklarından geldikleri yere göndeririz. Geçici koruma statüsü verildi. Böylece takipleri sağlandı. Bizim değerlerimizi tanımayanlara ve haksız rekabete de göz yummayacağız"

