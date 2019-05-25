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Binali Yıldırım Zeytinburnu'nda vatandaşlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 02:22 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik" - "Yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük sevenleri birleştirdik. Ancak yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz" - "İstanbul laf üstüne laf koyanlarla değil, taş üstüne taş koyanlarla daha güzel olacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik." dedi.

Zeytinburnu'nda Rumeliler Derneği tarafından düzenlenen programa katılan Yıldırım, Rumeli kökenli vatandaşların kendilerine verdiği destekten dolayı müteşekkir olduğunu dile getirdi.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti lehine verilen oyların bir kısmının "iç edildiğini" belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu seçimde siz elinizden geleni yaptınız, oylarınızı verdiniz ancak sandıkta oylar sayılırken bir kısmı iç edildi. Sizin oylarınız maalesef gitmesi gereken yere gitmedi. Biz bunu farkettik, dedik ki 'bakın burada bir yanlış var. Bizim oylarımız başkalarına yazılmış. Bazı oylarımız iptal edilmiş' Nereden anlıyoruz? Oyların yüzde 10'u sayılıyor, aradaki fark yarıdan fazla düşüyor."

İstanbul'da aday olan iki ismin birbirine yakın oy aldığına dikkati çeken Yıldırım, "Yeniden sayılınca neden benim oyum artıyor da onunki artmıyor. Bunu anlamak zor mu? Elbetteki bizim çalınan oylarımızı yeniden sayınca buluyoruz, yerine koyuyoruz. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, ilk etapta oyların yeniden sayılmasını talep ettiklerini hatırlatarak, "850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik." dedi.

- "İşinize gelince hukuk var, işinize gelmeyince yok"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyların yeniden sayılmasına karşı çıktığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bizim de seçimlerin yenilenmesini talep etmekten başka çaremiz kalmadı. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. Seçimler yenilenecek. Tabi ilk gün CHP adayı 'en güvendiğim kuruluş Yüksek Seçim Kurulu'dur' dedi. Karar açıklanınca da 'Yüksek Seçim Kurulu'nu kınıyorum, çetedir' dedi. İşinize gelince hukuk var, işinize gelmediği zaman yok. Yok böyle birşey. Antalya'yı kazandınız, seçim var, hukuk var, birşey mi dedik? Ankara'yı kazandınız birşey mi dedik? İstanbul'da foya meydana çıkınca bas bas bağırıyorsunuz."

17 yıldır bir yandan darbecilerle mücadele ederken bir yandan da Türkiye'yi büyüttüklerini anlatan Binali Yıldırım, "Yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük sevenleri birleştirdik. Ancak yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." şeklinde konuştu.

- "İstanbul daha güzel olacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Zeytinburnu'nda belediye başkanı seçilen Ömer Arısoy için verilen desteğe teşekkür ederek, "Benim için de destek verdiniz ama biraz eksik kaldı. Şimdi, 23 Haziran'da bu eksiği tamamlıyor muyuz? Zeytinburnu'nda yeni bir destan yazacak mıyız?" diye konuştu.

23 Haziran'da demokrasi bayramı yapacaklarını söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul için yola çıkanlar yorulmaz, İstanbul müjdelenmiş şehirdir. İstanbul laf üstüne laf koyanlarla değil, taş üstüne taş koyanlarla daha güzel olacak. Onun için İstanbul'da tecrübe konuşacak, İstanbul dev eserlerle dünyanın başkenti olacak. Buna hazır mısınız? O halde 23 Haziran'a kadar durmak yok yola devam."

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu programda Binali Yıldırım'a eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu ve Binali Yıldırım, konuşmanın ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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