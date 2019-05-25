Binali Yıldırım Zeytinburnu'nda vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik." dedi.

Zeytinburnu'nda Rumeliler Derneği tarafından düzenlenen programa katılan Yıldırım, Rumeli kökenli vatandaşların kendilerine verdiği destekten dolayı müteşekkir olduğunu dile getirdi.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti lehine verilen oyların bir kısmının "iç edildiğini" belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu seçimde siz elinizden geleni yaptınız, oylarınızı verdiniz ancak sandıkta oylar sayılırken bir kısmı iç edildi. Sizin oylarınız maalesef gitmesi gereken yere gitmedi. Biz bunu farkettik, dedik ki 'bakın burada bir yanlış var. Bizim oylarımız başkalarına yazılmış. Bazı oylarımız iptal edilmiş' Nereden anlıyoruz? Oyların yüzde 10'u sayılıyor, aradaki fark yarıdan fazla düşüyor."

İstanbul'da aday olan iki ismin birbirine yakın oy aldığına dikkati çeken Yıldırım, "Yeniden sayılınca neden benim oyum artıyor da onunki artmıyor. Bunu anlamak zor mu? Elbetteki bizim çalınan oylarımızı yeniden sayınca buluyoruz, yerine koyuyoruz. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.