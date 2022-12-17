Binayı havaya uçuracaktı! Bu ilk değilmiş: Patlayıcıdan önce de pompalı tüfekle... Gittiği her yerde ateş açmış

Antalya, binaya el yapımı patlayıcı yerleştiren, akıl sağlığı yerinde olmayan kadını konuşuyor. Binanın farklı noktalarına patlayıcı yerleştirdiği tespit edilen kadın olaya hızla müdahale edilmesinin ardından psikiyatri bölümünde gözlem altına alınmıştı. Ancak bu olayın kadının ilk vukuatı olmadığı öğrenildi. Kadının daha önce de pompalı tüfekle dehşet saçtığı, toplamda 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu anlaşıldı. İşte korkunç olayla alakalı ayrıntılar...

PSİKİYATRİ BÖLÜMÜNDE GÖZLEM ALTINA ALINDI

Bölgede yaşayanları şaşkına çeviren olay İncekum Mahallesi’nde yaşandı. 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP’yi gören K.U.’nun ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) adrese geldi. PAMİT ekipleri ve bomba arama köpeği tarafından yapılan aramalarda binanın iki farklı noktasında da 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile oluşturulan EYP tespit edildi.

PAMİT ekipleri 3 patlayıcıyı da etkisiz hale getirerek, imhası için farklı bir bölgeye götürdü. Şüpheli Ö.T. (41) isimli kadın Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alındı.

BU İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Binaya koyduğu el yapımı patlayıcılarla kısa süreli korkuya sebep olan şüpheli Ö.T.’nin bu vukuatının ilk olmadığı ortaya çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen Ö.T’nin Şubat 2021 tarihinde de Avsallar Mahallesindeki kaçak yapı olduğu gerekçesi ile barakasının yıkılmasına öfkelenip kendisini şikayet ettiğini düşündüğü park halindeki kişilerin araçlarına pompalı tüfekle art arda ateş açtı. O sırada oradan bulunan ve saçmanın hedefi olan A.Y. (49) ve M.Ü. yaralandı.

Daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletine binen Ö.T. Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle 2’inci kata çıkıp burada da rastgele ateş açtı. Önce iş yeri açma ruhsat bürosuna ateş eden Ö.T. ardından zabıta odasına yöneldi.

Silah seslerini duyup durumu fark ederek 2’inci katın penceresinden atlayan 1 zabıta memuru yaralanırken, kadın olay yerinden motosikletine tekrar binip hızla uzaklaştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERALARDA

Kaçan şüpheli kadın bir süre Okurcallar Mahallesi’ndeki bir oto tamirhanesine de ateş açtığının ihbarını alan jandarma ekiplerini harekete geçti.

Motosikletiyle kaçan kadın jandarma tarafından sıkıştırılarak yakalanırken, kadının pompalı tüfekle belediye binasına girip ateş ettiği anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansımıştı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan kadının binaya patlayıcı bırakmasıyla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. isimli şahıs tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Ö.T. isimli şüpheli 16 Aralık 2022 tarihinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınmıştır” ifadeleri yer aldı. (İHA)