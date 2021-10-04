Bing arama motorunda en çok aranan kelime hangisi? İşte şaşırtan yanıtı

Microsoft, Android’de Google.com’un varsayılan olmasını haksız rekabet olarak nitelendiriyor. Bunun sebebi ise Google’ın Android’in de sahibi olması.

Google arama motoru olarak oldukça popüler. Google’ın en çok tercih edilen arama motoru olması mahkemelerde pek çok dava ile karşı karşıya gelmesine de sebep oluyor. Google’ın ana şirketi olan Alphabet ise Google için mahkemelerde savunma yapıyor. Alphabet’in savunma yaptığı rakiplerden biri ise Microsoft.

"İNSANLAR GOOGLE'I MECBUR OLDUKLARI İÇİN KULLANMIYOR"

Microsoft ile Google Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nde karşı karşıya geldi. Alphabet’in avukatı Alfonso Lamadrid, yaptığı açıklamada, “Bing’deki en yaygın arama sorgusunun açık ara Google olduğunu gösteren kanıtlar gönderdik. İnsanlar Google’ı mecbur oldukları için değil, istedikleri için kullanıyorlar. Google’ın genel aramadaki pazar payı, kullanıcıların yüzde 95’inin Google’ı rakip arama motorlarına tercih ettiğini gösteren tüketici anketleriyle tutarlıdır.” ifadelerini kullandı.

Bing arama motorunun geliştiricisi Microsoft’a göre Google çevrimiçi aramada haksız üstünlük sağlıyor ve kendi reklamını yapıyor.

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