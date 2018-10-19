KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz birbirimizle daha fazla kucaklaştıkça, birbirimizi daha fazla destekledikçe, değerlerimize daha fazla sarıldıkça inşallah çok güçlü bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümeye devam edeceğiz." dedi. Bingöl'ün sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin ülke çapında tanınması amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri Kocaeli'de başladı. Kocaeli Bingöllüler Derneği ve Dilovası Bingöllüler Derneği organizesiyle Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bingöl Valisi Ali Mantı, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile çok sayıda davetli katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, herkesin gidip yerinde görme imkanı olmadığı için tanıtım günlerinin önemli olduğunu söyledi.

Bir nebze de olsa bugün Bingöl'ü Kocaeli'ye taşıdıklarını dile getiren Yılmaz, artık Bingöl'de de havalimanı olduğunu bunun için daha fazla Kocaeliliyi Bingöl'de görmek istediklerini kaydetti. Yılmaz, Bingöl'de çok güzel kaplıcalar, çok özel bozulmamış bir tabiat ile yaylalar ve kayak tesisleri olduğunu anlatarak, "Son 15 yılda büyük bir dönüşüm yaşadık. Şu anda Bingöl bir üniversite şehri. 16 binden fazla öğrencisi olan Bingöl üniversitemiz var. Bu yıl inşallah 200 bin insanımıza hizmet edecek havalimanımız var, duble yollarımız var. İnşallah yeni yatırımlarla kalkınma sürecini çok daha üst sevilere çıkaracak Bingöl." diye konuştu. - "Güven ve huzur ortamının oluşmuş olması yatırımlarımıza da ayrı bir ivme veriyor" Kocaeli gibi metropollerin da daha az göç alması için özellikle Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de daha fazla istihdam oluşturmaları gerektiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti: "Biz sadece Bingöl'ün istihdam sorununu çözmüş olmayacağız, metropollerimiz göçten dolayı karşı karşıya kaldığı sorunları da azaltmış olacağız. Bizim bir iddiamız var, bırakın Bingöl'den batıya göçü, inşallah Bingöl'de Kocaeli kökenli Bingöllüleri göreceğiz. Bingöl daha da gelişecek, istihdam olanakları artacak inşallah. SÜTAŞ tek başına doğrudan bin kişiye istihdam sağlayacak. Dolaylı olarak 10 bin aileye aş ve iş imkanı sunmuş olacak. Bu altyapıya yapılan yatırımla başarıldı, huzur ve güven ortamıyla başarıldı."

Yılmaz, uzun yıllar bölgede terör belasının gerek insan hayatına mal olmasıyla gerekse ekonomik ve sosyal hayata vurduğu darbeyle çok büyük bedeller oluşturduğunu aktararak, "Sağladığımız ilerlemeler, güven ve huzur ortamının oluşmuş olması yatırımlarımıza da ayrı bir ivme veriyor. Ülkemizi bölmek için, parçalamak için çok uğraştılar, uğraşmaya da devam ediyorlar. Milletimizi bölmek için çok uğraştılar, uğraşmaya devam ediyorlar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Biz birbirimizle daha fazla kucaklaştıkça, birbirimizi daha fazla destekledikçe, değerlerimize daha fazla sarıldıkça inşallah çok güçlü bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Güzel ev sahipliğinden dolayı Kocaeli'ye teşekkür eden Yılmaz, Kocaeli'nin çok güçlü bir sanayi şehri ama aynı zamanda bir huzur ve kardeşlik şehri olduğunu sözlerine ekledi. - "Kocaeli’de birlik ve beraberliğimizin sıcaklığını gördük" Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da Kocaeli'nin nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük onuncu kenti olmasına rağmen ülke ekonomisine katkısı bakımından ilk üçte yer aldığını söyledi.

Kocaeli'nin ülkenin her bölgesinden insanın kardeşçe, huzur içinde yaşadığı bir kent olduğunu vurgulayarak, "Kocaeli'nin bu noktaya gelmesinde Bingöllü kardeşimizin payları da var. Kocaeli ve Türkiyeyi daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Bingöl Valisi Ali Mantı da ev sahipliğinden dolayı Vali Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'na teşekkür ederek, "Kocaeli’de birlik ve beraberliğimizin sıcaklığını gördük. İnşallah bu beraberlik artarak ilelebet devam edecek. Bu tanıtım günümüzün ülkemizin geleceğine katkılar sunmasını diliyorum." şeklinde konuştu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da Kocaeli'nin sadece 81 ilden gelen insanların buluştuğu bir şehir değil, bütün gönül dünyasından gelen insanların güzel bir harmoni oluşturduğu bir çiçek bahçesi olduğunu belirterek, burada hiçbir rengin diğerini bastırmadığını vurguladı. - "Kocaeli, Türkiye'nin en önemli üretim kenti" Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise Kocaeli'nin Türkiye'nin bir özeti olduğunu belirterek, burada Türkiye'nin tüm renklerinin bir arada olduğunu söyledi.