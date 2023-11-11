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Bingöl ve Tekirdağ'da terör operasyonunda 5 tutuklama!

11.11.2023 21:47 | Son Güncelleme:
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Bingöl ve Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bingöl ve Tekirdağ'da terör operasyonunda 5 tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 9 ay süren çalışmada 20 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 19’u Bingöl’de, biri de Tekirdağ’daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 16 tabanca mermisi, 4 fişek, çok sayıda doküman, terör örgütü mensuplarına ait poster ve fotoğraf, dijital materyal, örgüt finansmanında kullanılacağı değerlendirilen 10 bin 410 dolar, 235 Euro, 20 İngiliz sterlini ve 14 bin 775 TL ele geçirildi. Şüphelilerden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden M.E. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.S., A.N., M.S., S.D. ve Ü.Ö. ise tutuklandı.

(DHA)


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Bingöl Tekirdağ terör operasyonu
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