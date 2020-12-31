HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bingöl’de bir evde silahlar ele geçirildi

Bingöl’de bir evde silahlar ele geçirildi

31.12.2020 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bingöl’de bir evde silahlar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından yapılan çalışmada tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi, 1 şüpheli gözaltına alınırken çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada:“İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Karlıova ilçesi kırsalında bulunan 1 adreste uzun namlulu silah, tabanca, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararı neticesinde, 1 adrese operasyon icra edilmiştir.

Bingöl’de jandarma tarafından yapılan çalışmada tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi, 1 şüpheli gözaltına alınırken çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada:“İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Karlıova ilçesi kırsalında bulunan 1 adreste uzun namlulu silah, tabanca, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararı neticesinde, 1 adrese operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilen adreslerde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.
Evde yapılan aramalarda ele geçirilenlerin 1 adet av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği, 34 adet av tüfeği fişeği, 121 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 Adet 9 mm çapında Baretta marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Yavuz Gold Marka kuru sıkı tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü oluğu aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Alkollü sürücüyle polisin diyaloğu sosyal medyayı salladı:Alkollü sürücüyle polisin diyaloğu sosyal medyayı salladı:
2020 TSK muvazzaf subay adayı temini sonuçları yayımlandı2020 TSK muvazzaf subay adayı temini sonuçları yayımlandı

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu

Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu

Türkiye'nin ilk karantina hastanesinde hasta sayısı düştü

Türkiye'nin ilk karantina hastanesinden umutlandıran haber

Kahreden olay! Baba ve oğlu bir gün arayla koronavirüse yenik düştü

Kahreden olay! Baba ve oğlu bir gün arayla koronavirüse yenik düştü

Alkollü sürücüyle polisin diyaloğu sosyal medyayı salladı: Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim

Alkollü sürücüyle polisin diyaloğu sosyal medyayı salladı:

Otobüs şoförüne saldırdı! İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

Antalya'da korkulu anlar: Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi

Korkulu anlar: Ortalık savaş alanına döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.