Bingöl'de Norik Höyük gün yüzüne çıkarılıyor

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'ün Solhan ilçesinin Murat köyünde yapımı süren Kalehan 2 Barajı nedeniyle sular altında kalacak alanda yürütülen kurtarma kazısında, Urartu dönemine ait yaklaşık 3 bin 600 yıllık yerleşim yeri ortaya çıkarılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde Murat köyündeki Norik Höyük'te geçen yıl başlatılan kurtarma kazıları tüm hızıyla sürüyor.

Fırat, Van Yüzüncü Yıl ve Bingöl üniversitelerinden uzmanların da katılımıyla, Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç başkanlığında, 158 kişilik ekip tarafından yürütülen kurtarma kazısında yaklaşık 3 bin 600 yıl öncesine ait yerleşim alanı ile Urartu ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda eser gün yüzüne çıkarılıyor.

- Askeri yerleşke bulunmuştu

Elazığ Müze Müdürü ve kazı başkanı Ziya Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 158 kişinin katılımıyla sürdürülen arkeolojik kazıda şimdiye kadar çok sayıda eser ve seramik parçası bulduklarını söyledi.

Yapımı devam eden Kalehan 2 Barajı suları altında kalacak alanda, 2 yıldır çalışma yürüttüklerine işaret eden Kılınç, geçen sene 7 ay süren kazılarda, etrafı surlarla çevrili askeri bir yerleşkeyi gün yüzüne çıkardıklarını, Urartu dönemine ait mezardan yılan başlı bilezikler ve bronz kemerler bulduklarını, bu kemerler üzerinde savaş sahnelerinin canlandırıldığını gördüklerini hatırlattı.