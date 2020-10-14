Binlerce aday bekliyordu... 2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı! KPSS Önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans önlisans ve ortaöğretim sınavına girecek adayların sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM yaptığı son dakika açıklaması ile 2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri erişime açıldığı duyuruldu. KPSS Önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Binlerce adayın merak içerisinde beklediği KPSS Önlisans sınavı bilindiği üzere 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans sınav giriş belgelerini görüntülemek isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra sorgulama yapabilecek.
Bu yıl KPSS sınavlarının tarihleri Ağustos ayında başlayarak, beş ay sürecek ve Aralık'a kadar devam edecek. KPSS sınavlarının içinde; lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik, EKPSS, Din Hizmetleri Alan Bilgisi gibi bölümler bulunuyor. İşte 2020 KPSS sınavlarının tarihleri..
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
2020 KPSS lisans sınavına dört yıllık üniversiteden mezun olanların yanı sıra, mezun olacak adaylar da katılabilecek. Eğer yüksek lisans ve doktorasını yapmış adaylar da başvuruda bulunacaksa, bu adaylar alan sınavlarına girerken, lisans diplomasını aldıkları bölümün alan sınavına katılacaklardır.
Sınav geçerlilik süresi iki yıl olduğu için iki yıl içinde lisans diplomasını alacak olan adayların da sınava katılması gerekir. Eğer iki yıl içinde mezun durumu olmazsa, adayın KPSS sonucuna dair elde ettikleri hiçbir haktan yararlanamazlar.
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