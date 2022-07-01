HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Binlerce kişi akın etti! Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geldiler, otellerde yer bulamayınca çadırlarda yattılar

Binlerce kişi akın etti! Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geldiler, otellerde yer bulamayınca çadırlarda yattılar

01.07.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl binlerce kişinin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için akın ettiği Edirne'de yine aynı manzara oluştu. Bu yıl 661'incisi gerçekleştirilen şölen için binlerce kişinin kente gelmesiyle oteller ve pansiyonlar doldu taştı. Kalacak yer bulamayan vatandaşlar ise park ve meydanlara kurduğu çadırlarda geceyi geçirdi. Ayrıca kaldırımda yatan vatandaşlar da olurken, kentte zaman zaman ilginç görüntüler oluştu.

Bu yıl 661’incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaş Edirne'ye akın etti. Kentteki otellerde yer kalmayınca, çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi. Vatandaşın o anları ilginç görüntüler oluşturdu...

  1. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne’ye akın etti.

AW658746_02

ÇADIR KAMPINA DÖNÜŞTÜ

Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreş severlerle doldu. Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı. Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü. Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise çime serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi. Kaldırımlarda, arabaların kasalarında ve cami köşelerinde uyuyan vatandaşların görüntüleri de kameralara yansıdı.

AW658746_14

GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRDİLER

Otellerde yer bulamadıklarını bazı otellerin de gecelik 800 lira istediklerini anlatan güreş sevdalıları, geceyi çadırlarda geçirdiklerini ifade etti. Hava sıcaklığının da ılık olmasıyla geceyi rahat geçirdiklerini anlatan güreş sevdalıları, yıllardır eksiksiz olarak her yıl Kırkpınar’a geldiklerini belirtti.

AW658746_18

REKOR KATILIM

  1. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde bu yıl 2 bin 475 pehlivanın katılımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. 54 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak. (İHA)

AW658746_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga!Diyarbakır'da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga!
Stoltenberg'den Rusya açıklaması! 'Yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabilir'Stoltenberg'den Rusya açıklaması! 'Yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabilir'
Eşinin gözü önünde öldürüldü! Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktıEşinin gözü önünde öldürüldü! Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı
Anahtar Kelimeler:
Edirne kırkpınar yağlı güreş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ülkenin hali insanlarin otel konaklayacak biryere gitmeleri bile lüks olmuş bizi bu hale getirenler ne hissediyor
ben ne gider seyrederim nede bu rezilligi cekerim millet olarak rezil bir milletiz

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Survivor şampiyonu belli oldu! Nisa ve Adem canlı yayında yarıştı

Survivor şampiyonu belli oldu! Nisa ve Adem canlı yayında yarıştı

Kan donduran olay! Boğazından...

Kan donduran olay! Boğazından...

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Para çekmek isteyenler şoke oldu! ATM'leri tek tek dolaşıp...

Para çekmek isteyenler şoke oldu! ATM'leri tek tek dolaşıp...

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

İlginizi Çekebilir

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.