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"Binlerce kız, erkek olmak için sıra bekliyor" sözleri gündeme oturmuştu! Çarpıcı iddialarla ilgili açıklama

16.06.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce kadının erkek olmak için sıra beklediği iddiaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın yaptığı açıklamada, Cerrahpaşa'da 4 bin, Zeynep Kamil'de ise 2 bin 700 kızın, cinsiyet değiştirerek erkek olmak için sıra beklediğini öne sürmüştü. Açıklamalar bir anda gümden olurken, Cerrahpaşa'dan konuya ilişkin açıklama geldi. "Cinsiyet değiştirme sırası" iddialarını yalanlayan hastane, sayıların abartılı olduğunu belirtti...

"Binlerce kız, erkek olmak için sıra bekliyor" sözleri gündeme oturmuştu! Çarpıcı iddialarla ilgili açıklama

Sosyal medya dün, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın'ın iddialarını konuştu. Akın bir konuşmasında, Cerrahpaşa ve Zeynep Kamil hastanelerinde binlerce kızın, erkek olmak için sıra beklediğini iddia etmiş yüzde 99'unun özendirilmiş ve yönlendirilmiş olduğunu ifade etmişti. Açıklamalar bir anda gündeme otururken, konuşmada adı geçen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yanıt geldi...

CERRAHPAŞA'DAN YANIT GELDİ

Akademisyen tarafından dillendirilen "Cerrahpaşa’da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil’de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" iddiasına Cerrahpaşa'dan yanıt geldi.

Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! Prof. Dr. Ahmet Akın: 'Binlerce erkek kız olmak için bekliyor, 2030'a kadar devam edecek'Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! Prof. Dr. Ahmet Akın: 'Binlerce erkek kız olmak için bekliyor, 2030'a kadar devam edecek'

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, “Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır. Profesör unvanlı ve üniversitemizle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir” denildi. (İHA)

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