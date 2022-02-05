Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Çikolatanın saf hali olan kakao, binlerce yıl önce Mayalar tarafından ilaç olarak kullanılıyordu. Mucizevi faydaları olan kakaonun daha çok çikolataya dönüşmüş halleri tercih ediliyor olsa da kakao birçok hastalığı önlemeden önemli bir kaynak.

Çikolata, vücudunuza ihtiyacı olan magnezyumu vermenin en iyi yoludur. Bunun dışında çikolata, vücudun demir eksikliğini de giderir, çikolatanın bir çay kaşığı kadarının içinde vücudunuzun demir ihtiyacının %10'u bulunur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Çinko, immün sistem için çok önemlidir ve çikolata ve kakaoda bulunur. Çinko, hastalıklarla savaşır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Bütün bunların yanında çikolata, B ve C vitaminlerini de içerir.

STRESLE MÜCADELEYE BİREBİR

Kakao, günümüzde kronik hale dönüşen stresle mücadeleye karşı en yararlı element olan potasyumu içinde barındırır.

MUTLULUK HİSSİ VERİR

Eğer mutsuz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz ve sürekli acıkıyorsanız kilo almanızın en önemli sebeplerinden biri bu durumsa kakao tüketmeyi deneyin. Kakao mutluluk hissi veren hormonların salgılanmasını sağlayarak iştahı kontrol altında tutar.

ŞİFA KAYNAĞI KAKAO

Mayalar tarafından 4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan kakao, çok sayıda vitamin ve mineral barındırdığı için şifa kaynağı olarak kabul ediliyor. Vücuttaki iltihaplanmayı önleyerek, kanserle savaşır. Kakaonun içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede en önemli etkiyi oynarken, yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor.

Zengin bir kalsiyum kaynağı olan kakao, güçlü kemiklerin oluşmasını sağlar. Kakao, büyük miktarda bakır içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı oluyor. Bağışıklık ve üreme sistemi için faydalı demir ve çinko kakaoda bolca mevcut.

Toz haline getirilerek suyla kaynatılıp içilebildiği gibi, pasta, kek ve çeşitli tatlıların imalatında da geniş miktarda kullanılan kakao, böbreklerde su ve tuzun emilmesini engelleyerek idrarı arttırır. Vücutta yer alan iç organ kaslarını gevşeterek damar tıkanıklıklarını engeller, bronşları genişletir. Zindelik ve uyanıklık verir.

GÜNEŞ YAĞI OLARAK KULLANILIR

Yağı sayesinde güneşin zararlı ışınlarının engellenmesi amacıyla cilde sürülerek güneş yağı olarak kullanılır. Ayrıca, yumuşatıcı özelliği sayesinde cilt çatlaklarına pamukla sürülerek faydalanılır.

Çikolata ise içindeki çinko, B vitaminleri, magnezyum ve kimyasallar sayesinde vücudunuzun iyi hormonlar salgılamasını sağlar. Ayrıca çikolata, yağsız protein içerir ve bu protein, immün sisteminizi stresten, antioksidan eksikliğinden ve depresyondan korur.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Kan şekerinizi dengelemede en önemli besinlerden biri çikolatadır ve bunun yanında insülin seviyenizi de düşürür. Fakat unutmayın, bunu sağlayan şekerli, sütlü çikolata değil, kakao ve bitter çikolatadır.

Sağlıklı vücut, enerji doludur ve kakao da enerjinizi doğal yollarla arttırmak için mükemmel bir tercihtir. İçeriğindeki magnezyum size hem enerji verir hem de içindeki doğal uyarıcılar sayesinde vücudun birkaç saat sonra halsizleşmesini engeller.

Yüksek tansiyon stres, kalp hastalıklarına, sindirim problemlerine, uykusuzluktan akneye hatta bağışıklık sistemini düşürmeye kadar pek çok şeye neden olur. Çikolata ise, içeriğindeki magnezyum ve kimyasallar sayesinde vücudu sakinleştirir ve tansiyonunuzu düşürerek hastalıklara karşı vücudunuzu korur.

Flavonol, vücudunuzda olması gereken bir antioksidandır. Bitter çikolatada ve çiğ kakaoda bolca bulunan flavonol, vücuda giren, immün sisteminize saldıran toksik işgalcilerle savaşır ve sağlığınızı korur. Tıkanmış atardamarlar, kalp hastalıklarına neden olur ve immün sisteminizi zayıflatırlar. Çikolata ise, kalp hastalıklarına neden olan, tıkanmış atardamarları açar ve sağlıklı kalmanızı sağlar.

