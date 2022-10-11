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BIOS sürümü öğrenme yöntemi: Anakart ve ekran kartı BIOS sürümü öğrenme nasıl yapılır?

11.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarların özelliklerini bilmek oldukça önemlidir. Bu özelliklerden bir tanesi de BIOS’dur. Bilgisayar açılırken programları denetleyen önemli bir yazılımdır. Bilgisayarımız için önemli olan BIOS sürümü nasıl öğrenilir? Windows BIOS sürümü öğrenme nasıl yapılır?

BIOS sürümü öğrenme yöntemi: Anakart ve ekran kartı BIOS sürümü öğrenme nasıl yapılır?

BIOS, bilgisayarda bulunan donanımları tarayarak sistemin düzgün bir şekilde çalışmasına olanak sağlar. Anakart üzerine gömülü olarak çalışan BIOS yazılımının belli başlı görevleri bulunmaktadır. Bu görevler sistemin yapı taşları olan; işlemci, ekran kartı, anakart, harddisk ve RAM gibi önemli donanımların bilgisayar açılırken birbirleri ile bağlantı kurabilmelerini sağlar. BIOS açılış tuşları bilgisayarlar arasında farklılık gösterse dahi genellikle “F2”, “DEL” ve “F10” tuşlarından birisi ile açılmaktadır.

BIOS Sürümü Öğrenme?

BIOS sürümü programlı ve programsız şekilde öğrenilebilir. PC BIOS sürümü öğrenme programsız olarak oldukça basittir.

Sistem Bilgisi ile öğrenmenin yolu;

  • Windows arama bölümüne “msinfo32” yazılır. Bu işlemin kısa yolu için ise windows+s tuş kombinasyonları kullanılabilir.
  • Arama sonucu ile karşımıza çıkan yerde “sistem bilgisi” yazısına tıklanır.
  • Açılan bu panel sayesinde BIOS sürümüne erişebileceğiniz gibi aynı zamanda tarihini de görebilirsiniz.

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Komut sistemi ile Windows BIOS sürümü öğrenme yolu şu şekildedir;

  • Windows arama bölümüne “cmd” yazılır. Bu işlemin kısa yolu için ise windows+ s tuş kombinasyonundan faydalanılabilir.
  • Cmd yazdıktan sonra “komut istemi” uygulaması gelecektir. Çıkan uygulamanın üzerine gelip sağ tık yaparak “yönetici olarak çalıştır” seçeneği seçilir.
  • Yönetici olarak çalıştırdıktan sonra siyah bir ekran çıkacaktır. Bu ekrana “wmic bios get smbiosbiosversion” kodunu yapıştırıp enter tuşuna basılır.
  • En sonunda anakartın BIOS sürümü çıkacaktır. Böylece anakart BIOS sürümü öğrenme sağlanmış olur.

cmd

BIOS nedir, ne işe yarar? BIOS ayarları nasıl yapılır?BIOS nedir, ne işe yarar? BIOS ayarları nasıl yapılır?

Ekran Kartı BIOS Sürümü Öğrenme

Ekran kartı BIOS sürümünü öğrenme yukarıda anlattığımız işlemler ile de gerçekleştirilebilir. Karşınıza çıkan panelde ekran kartına dair bilgiler alırken aynı zamanda anakart bilgilerini de görebilirsiniz.

Bunun bir diğer yolu ise programlar vasıtası ile sistem bilgilerini öğrenebilmekten geçer. Bu uygulamalar, CPU-Z ve GPU-Z gibi uygulamalardır. Bilgisayarınıza indirerek kullanabileceğiniz bu uygulamalar sayesinde ekran kartınıza dair bütün bilgilere erişebilme imkanına sahip olursunuz. Bu bilgilere erişmenin en önemli yanlarından biri bilgisayarınızı güçlendirmek için alacağınız ürünlerin bilgisayarınıza uyumlu olup olmadığını bu şekilde öğrenebilir, uygun parçaları satın alabilirsiniz.

BIOS'a nasıl girilir? BIOS ayarlarına giriş nasıl yapılır?BIOS'a nasıl girilir? BIOS ayarlarına giriş nasıl yapılır?


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