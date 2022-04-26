Bir aile katledildi! Çığlıkları onları kurtaramadı

63 yaşındaki Dolet Hill, eşi Denton Burke, kızı Tanysha Drummonds ve torunu Samantha Drummonds, bugün Güneydoğu Londra'da bıçaklanarak öldürüldü. Komşuları Londra'nın güneydoğusundaki Bermondsey'deki teraslı evden delici çığlıklar duyduktan sonra Pazartesi günü sabah saat 2'den kısa bir süre önce polisi aradılar. Silahlı polisler mülke girdiklerinde bıçakla yaralanmış dört kişi buldu. Hepsinin olay yerinde öldükleri açıklandı.

SADECE BİR HAFTALIĞINA GELMİŞTİ

Dolet'in emekli bir hemşire olduğu ve kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Torunu Samantha Drummonds, evi yeniden dekore ediliyor olduğu için bir haftalığına Southwark'ta annesi, büyükannesi ve diğer akrabalarıyla vakit geçiriyordu.

KATİL AİLEDEN BİRİ OLABİLİR

Cinayetin 20'li yaşlarında aynı aileden tanıdıklarına inanılan bir adam tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi ancak Pazartesi günü erken saatlerde olay yerinde konuşan yetkililer, kurbanların ve şüphelinin birbirlerini tanıdıklarına inandıklarını, ancak herhangi bir aile ilişkisini doğrulamak için "çok erken" olduğunu söylediler.

REHİN ALINDIKLARINI SANMIŞLAR

Bölge sakinleri, silahlı polisler bölgeye ulaşmadan önce en az beş dakika boyunca çığlık sesleri duyduklarını anlattılar. Birinin birini rehin tuttuğunu sandıklarını belirten komşular, polisi, helikopteri, ambulansları duyduklarında şaşkına döndüklerini belirttiler.

Soruşturmalar devam ederken bölge polisi, bilgi sahibi olabilecek herkesi irtibat kurmaya davet etti.



