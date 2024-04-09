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  4. Bir aileyi katledip, cezaevinde intihar etmişti; cenazesi köyünde istenmedi

Bir aileyi katledip, cezaevinde intihar etmişti; cenazesi köyünde istenmedi

09.04.2024 21:25
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 kişilik bir aileyi yakarak öldürüp, cezaevinde intihar eden Halil Evcibağ'ın cenazesi, köyünde istenmeyince kent merkezinde mezarlığa defnedildi.

Bir aileyi katledip, cezaevinde intihar etmişti; cenazesi köyünde istenmedi

Mersin'de dehşet dolu bir cinayet meydana geldi. 5 Nisan’da çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Neşet Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın (11) yanmış cesetlerini buldu. Yarım saat sonra da eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin- Erdemli karayolunda yanan otomobilde Neşet Kaya'nın cesedine ulaşıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI!

Kaya Ailesi ile aynı mahallede yaşayan Halil Evcibağ, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evcibağ’ın evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği, Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı. Kaya çifti ve oğulları, yakınları tarafından İlemen Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

67 GRAM BİLEZİKLE BORCUNU ÖDEMİŞ

Cinayet sonrası Nurgül Kaya’nın yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarına ulaşılamadı. Haberlerden katili gören bir kişi jandarma karakoluna giderek şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığında, yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söyledi. Bileziğin öldürülen aileye ait olabileceğini düşünerek jandarmaya gittiğini belirten kişi, ekiplere ziynet eşyasını teslim etti. Jandarma ekipleri de yaptığı araştırmada bileziğin öldürülen kadına ait olduğunu belirledi.

HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Halil Evcibağ, dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulundu. Evcibağ'ın atlet ve tişörtünü parçalayarak kendini astığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZESİ KABUL EDİLMEDİ

Evcibağ'ın cenazesinin olayın yaşandığı köy sakinleri tarafından kabul edilmeyince kent merkezinde bulunan Çiftlik Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İntihar cezaevi Mersin aile
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