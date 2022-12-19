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Bir anda alev aldı! Cep telefonu bomba gibi patladı

19.12.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonu, bomba gibi patladı. Bir anda alev alan telefon nedeniyle dükkanda bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karabük’teki olay, Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan Beyaz Saray Han içinde bulunan elektronik ürünlerinin tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi.

BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Tamire getirilen ve arka paneli çıkarıldıktan sonra masanın üzerine konulan telefonun bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Bu sırada arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen Gökhan Gündoğan, alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

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Yüzünü yanmaktan kurtaran Gündoğan, panikle kaçtıktan sonra geri gelerek alev alan cep telefonunu yere atıp, ayağı ile dükkanın dışına itti. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"KORKTUM VE KAÇTIM"

İşyeri sahibi Gökhan Gündoğan, çok korktuğunu söyleyerek, “Başka bir telefonun temizliği için uğraşıyordum ve ne olduysa telefon bir anda patladı. Ben de korktum. Önce bir kaçtım, sonra geldim. Baktım batarya patlamış, alıp yere attım, dışarıya fırlattım. Telefonlara dikkat etmek lazım. Ben bile neden patladığını anlayamadım” dedi. (İHA)

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