HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bir anda önüne çıkınca... Beklenmedik kaza!

Bir anda önüne çıkınca... Beklenmedik kaza!

İLGİNÇ HABERLER  | 22.07.2020 18:01 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta geçen motosikletli kazaya neden oldu. Bir anda kullandığı otomobilin önüne çıkan motorcuya çarpmak istemeyen vatandaş, direksiyonu kırınca çiçekçi dükkanına daldı.

Kaza, Yeni Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi ile Hilmi Seçkin Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mert A. yönetimindeki 33 NF 300 plakalı Volkswagen marka araç, Yeşilyol Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta geçen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarpmak istemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, Gülüm Çiçek Evi adlı dükkana daldı. Çiçekçi dükkanında yemek yiyen Şafak T., Aydın T., Mehmet S. ve Halim T. adlı kişiler neye uğradıklarını şaşırdı. 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken ayakta tedavi oldu.

Olay yerine gelen çekici, kaza yapan otomobili dükkandan çıkardı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis ürettiTuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti
HSK ihraç listesi ile 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı | Son dakika HSK kararnamesiHSK ihraç listesi ile 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı | Son dakika HSK kararnamesi

En Çok Okunan Haberler

Bir ilimiz için korkutan açıklama: Büyük sıkıntı yaşayacağız

Bir ilimiz için korkutan açıklama: Büyük sıkıntı yaşayacağız

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Düğüne günler kala nişanlısı hakkındaki korkunç gerçeği öğrendi

Düğüne günler kala nişanlısı hakkındaki korkunç gerçeği öğrendi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

İlginizi Çekebilir

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Diğer Haberler
Rusya’da bir kedi barın kasasından iki kere para çaldı

Bir kedi barın kasasından iki kere para çaldı

Davul virtüözü yamaç paraşütü yaparsa... Gökyüzünde görülmemiş anlar!

Davulunu orada da bırakmadı!

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Can'ın muhabbet kuşu Limon'a son vedası herkesi ağlattı

Muhabbet kuşuna son veda! Gözyaşları içinde izlediler

İstanbul'da kaydedildi... Kamyoneti, kucağında çocukla kullandı

İstanbul'da kaydedildi... Görenler şaşırdı

Başkent’te şaşırtan olay! Kamyonun üzerine devrildi

Başkent’te şaşırtan olay! Kamyonun üzerine devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.